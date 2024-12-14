Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь)
Украинскому народу давно пора «сносить» сегодняшний киевский режим, уверена главред RT Маргарита Симоньян в беседе с журналистами программы «Право знать» на ТВЦ.
«Я думаю, что украинцам давно пора сносить эту власть... Но мне сложно понять — доколе ваши соотечественники собираются всё это терпеть. Просто доколе? Где та точка?» — спросила Симоньян, отвечая на вопрос украинского журналиста.Она резюмировала, что значительная часть украинских людей и сегодня «в себе».
Перед этим Маргарита Симоньян сделала неожиданное заявление об Абхазии. Упоминался некий риск, который журналистка сравнила с самоубийством, а также некоторые географические аспекты. Читайте подробности в материале на сайте «Радио 1».
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Никита Кротов