В КНР немецких журналистов вытолкали из зала после критики Бербок

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник посетила Китай, где провела переговоры с главой китайского МИД Ван И. Беседа длилась почти три с половиной часа, но обсуждение украинского конфликта сопровождалось инцидентом: немецких журналистов вывели из зала до завершения выступления Бербок, сообщает Handelsblatt.
«Это происходит в Китае снова и снова и ясно дает понять, что публичная критика нежелательна», — сообщает газета.В ходе переговоров Бербок обвинила Китай в поддержке России в рамках специальной военной операции, включая поставки дронов и оружия, что, по ее словам, противоречит интересам Европы. Китай отверг эти обвинения, заявив, что такие утверждения не соответствуют действительности.
Согласно заявлению китайского МИД, Ван И подчеркнул важность продвижения мирных переговоров и отметил, что двусторонние отношения не должны зависеть от третьих сторон. Он добавил, что различия между странами не должны мешать их сотрудничеству.
Ранее «Радио 1» передавало, что Китай изучает способы ослабления санкций на примере России.
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Мария Моисеева