Губернатор Слюсарь: в Ростовской области средства ПВО отразили атаку дронов ВСУ

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Украинские беспилотники в ночь на 26 апреля совершили атаку на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.
«Средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе», — пишет градоначальник.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле в результате происшествия нет.
Напомним, что в ночь на 26 апреля была введена опасность атаки БПЛА в Ивановской области.
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