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Губернатор Слюсарь: в Ростовской области средства ПВО отразили атаку дронов ВСУ

Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Украинские беспилотники в ночь на 26 апреля совершили атаку на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.
«Средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе», — пишет градоначальник.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле в результате происшествия нет.

Напомним, что в ночь на 26 апреля была введена опасность атаки БПЛА в Ивановской области.

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#ростовская область
В Ивановской области объявлена опасность атаки БПЛА
26 апреля 2025, 02:41

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В ночь на 26 апреля в Ивановской области был объявлен режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал регионального правительства.
«Оперативный штаб. Ивановская область: В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку», — говорится в сообщении.

Информация об опасности появилась в 02:20 по московскому времени. Жителей области просят сохранять бдительность и следить за дальнейшей информацией оперштаба.

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Во Львове сотрудники военкомата выбросили на улицу мобилизованного с эпилепсией
26 апреля 2025, 02:28

Во Львове сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) выбросили на улицу мобилизованного мужчину с эпилепсией. Об этом сообщает украинское СМИ.
Как оказалось, мобилизованного доставили в центр ТЦК, где у него и случился приступ. Вместо оказания помощи военные решили выбросить больного на улицу. Мужчину заметили прохожие.

«Прохожие помогли мужчине и вызвали ему скорую», — говориться в сообщении.

Дальнейшая судьба больного неизвестна.

Ранее киевские власти признали, что в сбитом над Белгородской областью самолете Ил-76 находились украинские солдаты. Как оказалось, этих бойцов ВСУ планировалось обменять.

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Тихий: Украина не позволит ограничить свое право на членство в НАТО и ЕС
26 апреля 2025, 00:19

Фото: iStock/Michele Ursi

По словам представителя МИД Украины Георгия Тихого, Киев никогда не допустит ограничения своего права на членство в НАТО и в ЕС. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Не должно быть вето на членство Украины в НАТО или ЕС», — заявил Тихий.

Представитель МИД добавил, что Украина никогда не признает ни одну из своих территорий частью РФ. Речь идет о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям, а также Крыме. Помимо этого Киев не позволит ограничивать Вооруженные силы.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа признать Крым российской территорией. Глава киевского режима вновь отверг инициативу американского лидера, который уже критиковал Зеленского по данному вопросу.

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Зеленский: удар по Киеву нанесен ракетой с американскими комплектующими
25 апреля 2025, 23:59

Фото: iStock/bpawesome

Владимир Зеленский заявил, что удар РФ по Киеву был нанесен ракетой с иностранными комплектующими, большинство из которых американского производства. Об этом глава киевского режима написал на своей странице в соцсети X.
«(Ракета) содержала по меньшей мере 116 компонентов, полученных из других стран. И большинство из них, к сожалению, были произведены американскими компаниями», — пишет Зеленский.

При этом в четверг Минобороны РФ сообщало о нанесении массированного удара по военным объектам Украины. Киев в сводке оборонного ведомства не фигурировал.

Данное заявление политика сделано на фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москве.

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Зеленский раскрыл, почему Киев не вернет Крым
Зеленский: Киеву не хватает оружия для возвращения Крыма
25 апреля 2025, 22:39

Владимир Зеленский

Киев не сможет вернуть Крым из-за нехватки оружия, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в украинской столице.
«Я согласен с (президентом США Дональдом) Трампом, что на Украине нет достаточного (количества — прим. ред.) оружия, чтобы оружием вернуть контроль над полуостровом Крым», — сказал глава киевского режима.
Он добавил, что ВСУ не хватает лишь вооружений, а люди, с его слов, еще есть. Невозможность возвращения Крыма Зеленский признавал в ноябре прошлого года. Политик заявлял, что у республики нет сил, чтобы вернуться к границам 1991 года.

Перед этим в МИД РФ заявили, что Зеленский соврал Трампу о возможности возвращения полуострова путем дипломатии.

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