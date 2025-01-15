В регионе РФ обнаружили похожий на БПЛА предмет

Фото: iStock/NatureNow
В Ульяновской области обнаружен предмет, напоминающий беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщили в центре управления регионом. Найден он был неподалеку от поселка Цильна.
По предварительным данным, происшествие обошлось без пострадавших и разрушений.
Пока специалисты выясняют все обстоятельства и характеристики обнаруженного предмета. Дополнительная информация появится после завершения работы экспертов.
Ранее сообщалось, что украинские военные начали минировать полевые свечи при отступлении с позиций. Такие экземпляры обнаружили в районе Дебальцево в ДНР после уничтожения пункта временной дислокации ВСУ.
Читайте также:
В Иркутской области подорвали пункт Wildberries, начался пожар: что известно
Российский боец восемь километров ползком тащил с поля боя раненого командира
«Убила за недвижимость»: Экспертиза в Латвии допустила криминальную версию гибели по делу Яниса Тиммы
«В настоящее время территория оцеплена, на месте работают саперы. Детали уточняются», — добавили в Telegram-канале ЦУР Ульяновской области.
Пока специалисты выясняют все обстоятельства и характеристики обнаруженного предмета. Дополнительная информация появится после завершения работы экспертов.
Ранее сообщалось, что украинские военные начали минировать полевые свечи при отступлении с позиций. Такие экземпляры обнаружили в районе Дебальцево в ДНР после уничтожения пункта временной дислокации ВСУ.
Читайте также:
В Иркутской области подорвали пункт Wildberries, начался пожар: что известно
Российский боец восемь километров ползком тащил с поля боя раненого командира
«Убила за недвижимость»: Экспертиза в Латвии допустила криминальную версию гибели по делу Яниса Тиммы
Мария Моисеева