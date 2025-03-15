Бывший офицер ВСУ, родом из Одессы: на Украине задержали подозреваемого в убийстве неонациста Ганула*

Фото: iStock/Diy1
В Одессе задержали подозреваемого в убийстве неонациста Демьяна Ганула*, и им оказался дезертир из ВСУ. Об этом передает RT, ссылаясь на украинские СМИ и силовые ведомства. 46-летний одессит Сергей Шалаев, бывший старший лейтенант, был пойман с пистолетом и гранатой в квартире, где прятался.
Утром 14 марта Ганул*, экс-участник «Правого сектора»** и один из организаторов трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, был застрелен в Приморском районе Одессы. Шалаева задержали по горячим следам.
Расследование идет по статье об умышленном заказном убийстве. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Оружие, найденное у него, вероятно, использовалось в преступлении.
Президент Украины Владимир Зеленский до этого сообщал, что поручил подключить к делу десятки следователей.
Убитый неонацист был ранее объявлен Россией в международный розыск и заочно арестован за разрушение памятников СССР и РФ.
Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов на радио «Комсомольская правда» связал убийство Ганула* с решением ЕСПЧ, осудившим Киев за события 2014 года. Ганул* «знал слишком много» и был ликвидирован. Так ситуацию объясняет Рогов.
В Одессе застрелили известного украинского националиста Демьяна Ганула*
Группа украинских пограничников добровольно сдалась в плен солдатам РФ
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом успешно стартовал к МКС
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
**«Правый сектор» — организация признана террористической и запрещена в РФ
Расследование идет по статье об умышленном заказном убийстве. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Оружие, найденное у него, вероятно, использовалось в преступлении.
Президент Украины Владимир Зеленский до этого сообщал, что поручил подключить к делу десятки следователей.
Подвергали сексуальному насилию: кто и за что убил в Одессе Демьяна Ганула*, причастного к поджогу Дома Профсоюзов
Убитый неонацист был ранее объявлен Россией в международный розыск и заочно арестован за разрушение памятников СССР и РФ.
Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов на радио «Комсомольская правда» связал убийство Ганула* с решением ЕСПЧ, осудившим Киев за события 2014 года. Ганул* «знал слишком много» и был ликвидирован. Так ситуацию объясняет Рогов.
«СБУ, которая активно участвовала в убийствах 2 мая в 2014 году в Одессе, понимает, что решение ЕСПЧ — это первый шаг к тому, что Запад будет часть нацистов называть нацистами, чтобы показать какие-то уступки, шаги навстречу в переговорном процессе, в поисках компромисса, перемирия», — привели слова Рогова в ТАСС.Читайте также:
В Одессе застрелили известного украинского националиста Демьяна Ганула*
Группа украинских пограничников добровольно сдалась в плен солдатам РФ
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом успешно стартовал к МКС
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
**«Правый сектор» — организация признана террористической и запрещена в РФ
Мария Моисеева