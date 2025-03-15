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Бывший офицер ВСУ, родом из Одессы: на Украине задержали подозреваемого в убийстве неонациста Ганула*

В Одессе задержали экс-солдата ВСУ, подозреваемого в убийстве националиста Ганула*
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве неонациста Демьяна Ганула*, и им оказался дезертир из ВСУ. Об этом передает RT, ссылаясь на украинские СМИ и силовые ведомства. 46-летний одессит Сергей Шалаев, бывший старший лейтенант, был пойман с пистолетом и гранатой в квартире, где прятался.
Утром 14 марта Ганул*, экс-участник «Правого сектора»** и один из организаторов трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, был застрелен в Приморском районе Одессы. Шалаева задержали по горячим следам.

Расследование идет по статье об умышленном заказном убийстве. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Оружие, найденное у него, вероятно, использовалось в преступлении.

Президент Украины Владимир Зеленский до этого сообщал, что поручил подключить к делу десятки следователей.

Подвергали сексуальному насилию: кто и за что убил в Одессе Демьяна Ганула*, причастного к поджогу Дома Профсоюзов
Подвергали сексуальному насилию: кто и за что убил в Одессе Демьяна Ганула*, причастного к поджогу Дома Профсоюзов
Убитый неонацист был ранее объявлен Россией в международный розыск и заочно арестован за разрушение памятников СССР и РФ.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов на радио «Комсомольская правда» связал убийство Ганула* с решением ЕСПЧ, осудившим Киев за события 2014 года. Ганул* «знал слишком много» и был ликвидирован. Так ситуацию объясняет Рогов.

«СБУ, которая активно участвовала в убийствах 2 мая в 2014 году в Одессе, понимает, что решение ЕСПЧ — это первый шаг к тому, что Запад будет часть нацистов называть нацистами, чтобы показать какие-то уступки, шаги навстречу в переговорном процессе, в поисках компромисса, перемирия», — привели слова Рогова в ТАСС.
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Группа украинских пограничников добровольно сдалась в плен солдатам РФ

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом успешно стартовал к МКС

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
**«Правый сектор» — организация признана террористической и запрещена в РФ
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#сбу
Группа украинских пограничников добровольно сдалась в плен солдатам РФ
Пять украинских пограничников добровольно сдались РФ в плен в Харьковской области
15 марта 2025, 02:29

Фото: iStock/Prostock-Studio

Пятеро украинских пограничников добровольно сложили оружие и сдались в плен российским военным на Купянском направлении в Харьковской области. Это случилось у населённого пункта Красное Первое, где группировка войск «Запад» ВС РФ продолжает наступательные действия, передает РИА Новости.
Как уточнили источники РИА Новости в силовых структурах, пограничники входили в состав третьего погранотряда ГПС Украины. Видео с камеры разведывательного дрона, запечатлевшее момент сдачи, было передано агентству. Кадры подтверждают, что военные ВСУ перешли на сторону российских войск без сопротивления.

Посмотреть запись можно в Telegram-канале «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Сети появилась запись переговоров экипажа истребителя РФ о сбитом самолете ВСУ. Также стали известны последние слова украинского летчика.

Еще 22 февраля 2024 года Минобороны РФ заявило о ликвидации МиГ-29 в зоне СВО, а также об уничтожении двух французских авиабомб Hammer, двух снарядов HIMARS и 58 беспилотников за сутки.

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#военные
#оружие
#камеры
#всу
#вс рф
#запад
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Появилась запись переговоров экипажа истребителя РФ о сбитом самолете ВСУ
Опубликовали запись переговоров экипажа Су-30МС2 ВКС РФ о сбитом МиГ-29 ВСУ
15 марта 2025, 01:32

Фото: iStock/Flight Video & Photo

В Telegram-канале «Воевода Вещает» появилась аудиозапись переговоров экипажа российского истребителя Су-30МС2, связанных с уничтожением украинского МиГ-29.
Согласно записи, российские пилоты обсуждали детали атаки, в ходе которой самолет ВСУ был сбит. На аудио прозвучали реплики о решении украинского летчика катапультироваться из горящего самолета.

«Спасибо за информацию, очень радостно», — ответил один из членов экипажа Су-30МС2.
Другой военный РФ добавил, что ничего хорошего солдату ВСУ пожелать не может.

Аудио длится чуть больше 1 минуты, полностью его все еще можно найти в «Воеводе».

«Мы слушаем вас постоянно. Даже не пытайтесь что-то утаить», — подписал автор Telegram-канала в посте, обращаясь к украинцам.
Минобороны РФ 22 февраля заявило о ликвидации МиГ-29 в зоне СВО, а также об уничтожении двух французских авиабомб Hammer, двух снарядов HIMARS и 58 беспилотников за сутки. При этом украинские ВВС о потере очередного истребителя не доложили.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» опубликовал спутниковое фото циклона в Москве.

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#всу
#пво
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Лукашенко объяснил идею Киева создать в Белоруссии лагеря для помощи ВСУ
Лукашенко: Киев предлагал создать в Белоруссии лагеря для пленных украинцев и россиян
15 марта 2025, 00:59

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Украина предложила создать на территории Беларуси лагеря для содержания военнопленных, включая как украинских, так и российских солдат. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, которое транслировал телеканал «Россия 1».
По словам Лукашенко, Киев выступил с инициативой, согласно которой Минск должен контролировать такие лагеря, обеспечивая условия содержания, медицинскую помощь и соблюдение норм.

«Это с Украины было предложение: мы контролируем эти лагеря, в плен попали украинцы — в лагерь, россияне — в лагерь… Мы смотрим, чтобы они были в порядке, обеспечены, досмотрены, раненые получили помощь и прочее», — говорил Президент Белоруссии.
Однако белорусская сторона подчеркнула, что для реализации плана необходимо согласование с Россией. Лукашенко отметил, что Беларусь готова поддержать идею только после договорённостей между Москвой и Киевом.

«Договоритесь — мы с удовольствием будем вам помогать», — объяснил он.
​Также во время интервью Александр Лукашенко озвучил планы по размещению в Белоруссии «Орешника».

Ранее сообщалось, о чем Трамп попросил Путина на переговорах относительно сил ВСУ, окруженных в Курской области.

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#россия
#помощь
#украина
#интервью
#александр лукашенко
#киев
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Стало известно, на что рассчитывает Трамп в переговорах с Россией
Политолог Демчук: Трамп рассчитывает побыстрее добиться мира на Украине
15 марта 2025, 00:00

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп рассчитывает побыстрее добиться мира в конфликте на Украине, так как одна из его максимальных задач — это цель стать миротворцем. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук. По его словам, для американского лидера очень важно понять позицию и интересы России, так как он понимает у Москвы более сильные переговорные позиции.
«Полдела Трамп уже сделал. Он, что называется, «нагнул» Украину, и для репутации президента США будет очень болезненно, если России отвергнет его предложения. Порушится весь его имидж миротворца. Понятно, что в этой ситуации Нобелевская премия мира Трампу, как тому же Картеру, который, в свое время, помирил Израиль и Египет, не светит», — поделился аналитик для Общественной Службы Новостей.
В свою очередь замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал так называемое «бесшумное» ужесточение антироссийских санкций со стороны США. В беседе с RT эксперт пояснил, что это попытка усилить давление на Москву, но без активных мер, чтобы не сорвать переговоры.
«Попытка усилить давление на Москву, но без бряцания оружием, потому что параллельно ведутся переговоры и, наверное, это могло бы ухудшить процесс. Но то, что администрация Трампа будет использовать эти возможности для торга с Россией, было понятно с самого начала», — отметил он.
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«Пощадить их»: Стало известно, о чем Трамп попросил Путина на переговорах

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#сша
#эксперт
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#израиль
#администрация
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#политолог
#трамп
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«Пошутил немного»: Трамп назвал сарказмом обещание остановить конфликт на Украине за сутки
Трамп: слова о завершении конфликта на Украине за 24 часа были шуточным сарказмом
15 марта 2025, 00:00

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп признал, что его прошлые заявления о завершении конфликта на Украине за 24 часа носили саркастический характер. Об этом он заявил в интервью журналистке Шэрил Эткинсон.
Трамп пояснил, что его слова о быстром урегулировании были «шуткой», хотя и отражали желание найти решение.

«Я был немного саркастичен, когда говорил это. На самом деле я имел в виду, что хотел бы уладить этот вопрос», — пояснил лидер США.
Он отметил прогресс в переговорах о прекращении огня, но предупредил, что отказ России от диалога станет «плохой новостью для всего мира». По мнению президента, текущие усилия по деэскалации важны, однако их успех во многом зависит от позиции Москвы.

Ранее сообщалось, что стало известно о желании Европы ввести новые санкции против РФ и о реакции США на это.

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