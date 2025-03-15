Группа украинских пограничников добровольно сдалась в плен солдатам РФ

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Пятеро украинских пограничников добровольно сложили оружие и сдались в плен российским военным на Купянском направлении в Харьковской области. Это случилось у населённого пункта Красное Первое, где группировка войск «Запад» ВС РФ продолжает наступательные действия, передает РИА Новости.
Как уточнили источники РИА Новости в силовых структурах, пограничники входили в состав третьего погранотряда ГПС Украины. Видео с камеры разведывательного дрона, запечатлевшее момент сдачи, было передано агентству. Кадры подтверждают, что военные ВСУ перешли на сторону российских войск без сопротивления.
Посмотреть запись можно в Telegram-канале «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что в Сети появилась запись переговоров экипажа истребителя РФ о сбитом самолете ВСУ. Также стали известны последние слова украинского летчика.
Еще 22 февраля 2024 года Минобороны РФ заявило о ликвидации МиГ-29 в зоне СВО, а также об уничтожении двух французских авиабомб Hammer, двух снарядов HIMARS и 58 беспилотников за сутки.
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Посмотреть запись можно в Telegram-канале «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что в Сети появилась запись переговоров экипажа истребителя РФ о сбитом самолете ВСУ. Также стали известны последние слова украинского летчика.
Еще 22 февраля 2024 года Минобороны РФ заявило о ликвидации МиГ-29 в зоне СВО, а также об уничтожении двух французских авиабомб Hammer, двух снарядов HIMARS и 58 беспилотников за сутки.
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Мария Моисеева