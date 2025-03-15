Группа украинских пограничников добровольно сдалась в плен солдатам РФ

Президент США Дональд Трамп рассчитывает побыстрее добиться мира в конфликте на Украине, так как одна из его максимальных задач — это цель стать миротворцем. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук. По его словам, для американского лидера очень важно понять позицию и интересы России, так как он понимает у Москвы более сильные переговорные позиции.