МЧС: в Тамбовской области объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: iStock/rancho_runner
На территории Тамбовской области введена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщили в приложении МЧС России.
«Тамбовская область. Внимание! «Воздушная тревога» — опасность атаки беспилотных воздушных судов!» — предупредили в ведомстве.
Жителей региона просят сохранять спокойствие. Напомним, что воздушная опасность также действует и в Липецкой области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что над четырьмя регионами РФ было уничтожено 49 беспилотников ВСУ. Средства ПВО ликвидировали дроны над Курской, Брянской, Белгородской областями и Крымом.
Читайте также:
Командир «Ахмата» Апти Алаудинов попал в госпиталь
Стало известно, какую цену заплатит НАТО за проигрыш Украины в конфликте
«Я очень счастлив»: в НАТО нагло высказались об РФ
Иван Мусатов