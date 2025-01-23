Артамонов: по всей территории Липецкой области действует воздушная опасность

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Желтый режим воздушной опасности действует по всей территории Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал глава региона Игорь Артамонов. Уточняется, сто соответствующий режим ввели в 22:07 по Москве.
«На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — сказано в публикации чиновника.Перед этим стало известно, что боевики ВСУ попали в котел в Великой Новоселке в Донбассе. Речь шла о примерно полутора тысячах украинских неонацистов и наемников. Уточнялось, что информация о присутствии иностранных наемников на территории Донбасса получена из радиоперехватов.
Российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Ранее сообщалось, чью публикацию об СВО отказались комментировать в Кремле.
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