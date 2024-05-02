SHOT: экс-адвокат Ефремова не может ходить после ранения в зоне СВО

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев не может ходить после тяжелого ранения в зоне спецоперации.
Об этом рассказал Telegram-канал SHOT. По его данным, Пашаева перевезли из Макеевки в одну из московских клиник с тяжелым ранением ноги и контузией.
Из-за травм поясницы и ноги Пашаев не может ходить. На данный момент врачи не дают прогнозов, получится ли восстановить опорно-двигательную функцию экс-адвоката полностью, пишет SHOT.
Эльман Пашаев получил ранение в зоне проведения специальной военной операции в понедельник. Он пострадал при атаке дрона во время разведки местности под Угледаром.
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Из-за травм поясницы и ноги Пашаев не может ходить. На данный момент врачи не дают прогнозов, получится ли восстановить опорно-двигательную функцию экс-адвоката полностью, пишет SHOT.
Эльман Пашаев получил ранение в зоне проведения специальной военной операции в понедельник. Он пострадал при атаке дрона во время разведки местности под Угледаром.
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Алёна Самарева