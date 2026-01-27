SHOT: Над Курском прогремела серия взрывов, ПВО отражает атаку БПЛА ВСУ
Над Курском прогремела серия взрывов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
Очевидцы рассказали, что около часа ночи в разных частях города раздалось от пяти до семи мощных хлопков, при этом в небе появлялись яркие вспышки. Предварительно, силы ПВО уничтожают беспилотники ВСУ на подлёте к городу.
В настоящий момент официальной информации о возможных разрушениях на земле не поступало. Сведения о пострадавших также отсутствуют.
Пресс-служба оперштаба Курской области объявила опасность атаки БПЛА в 00:57 (мск). Местных жителей попросили сохранять бдительность и не приближаться к окнам. Уточнялось, что средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможного нападения ВСУ.
