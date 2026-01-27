Мощный зимний шторм под названием «Папоротник» унёс в США жизни как минимум 26 человек
NYP: Не менее 26 человек погибли в результате зимнего шторма «Папоротник» в США
В результате мощного зимнего шторма «Папоротник, обрушившегося на США, погибли по меньшей мере 26 человек. Среди жертв непогоды оказались как молодые, так и пожилые люди, передает New York Post (NYP).
В частности, двое подростков погибли в разных штатах похожим образом: они катались на санях, прицепившись к автомобилю. Жертвами стали 16-летняя девушка и 17-летний юноша. Оба врезались в дерево во время «зимнего развлечения» и скончались от травм.
Белый дом включил драку с россиянином в пропагандистский ролик о нелегалах
Также несколько человек старше 60 лет умерли от перегрузок во время расчистки снега в Пенсильвании и Нью-Йорке. Детали их смертей не приводятся.
Отдельным трагическим эпизодом стало крушение бизнес-джета при взлёте в штате Мэн, унесшее жизни семи человек. Таким образом, шторм стал причиной гибели людей как из-за прямых погодных условий, так и из-за связанных с ними происшествий.
Напомним, что ранее ледяная буря оставила без света более миллиона американских домов.