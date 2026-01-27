Мощный зимний шторм под названием «Папоротник» унёс в США жизни как минимум 26 человек

27 января 2026, 00:42

NYP: Не менее 26 человек погибли в результате зимнего шторма «Папоротник» в США

Фото: iStock/Ultima_Gaina

В результате мощного зимнего шторма «Папоротник, обрушившегося на США, погибли по меньшей мере 26 человек. Среди жертв непогоды оказались как молодые, так и пожилые люди, передает New York Post (NYP).





В частности, двое подростков погибли в разных штатах похожим образом: они катались на санях, прицепившись к автомобилю. Жертвами стали 16-летняя девушка и 17-летний юноша. Оба врезались в дерево во время «зимнего развлечения» и скончались от травм.



