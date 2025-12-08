Над регионами России уничтожили 11 украинских дронов
Минобороны: ПВО за шесть часов сбила 11 беспилотников ВСУ над территорией России
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 украинских дронов в небе над несколькими регионами РФ. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны.
Перехват беспилотников осуществлялся 8 декабря с 17:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее число воздушных целей (пять штук) сбили над Ростовской областью.
Еще по два БПЛА уничтожили над территориями Брянской, Белгородской и Волгоградской областей.
Ранее «Радио 1» передавало, что российские войска освободили Новоданиловку в Запорожской области и Червоное в ДНР.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.