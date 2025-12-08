Над регионами России уничтожили 11 украинских дронов

08 декабря 2025, 23:24

Минобороны: ПВО за шесть часов сбила 11 беспилотников ВСУ над территорией России

Фото: iStock/Oselote

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 украинских дронов в небе над несколькими регионами РФ. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны.





Перехват беспилотников осуществлялся 8 декабря с 17:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее число воздушных целей (пять штук) сбили над Ростовской областью.



Еще по два БПЛА уничтожили над территориями Брянской, Белгородской и Волгоградской областей.



