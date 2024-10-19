Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВСУ атаковали Петербург беспилотником

ВСУ атаковали Петербург беспилотником

«Фонтанка»: в небе над Санкт-Петербургом сбит беспилотник
19 октября 2024, 10:31
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Над территорией Санкт-Петербурга уничтожен украинский дрон. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что вражеский беспилотник обезвредили средствами противовоздушной обороны. В результате атаки разрушений нет, никто не пострадал.

В настоящее время официального подтверждения от Минобороны России еще не поступало.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Минобороны РФ назвали число сбитых за ночь беспилотников

Семь украинских БПЛА уничтожили над Брянской областью

Связист заявил о превосходстве российских комплексов над аналогами НАТО
#минобороны рф
#беспилотник
#бпла
#лидер
#нато
#сво
#всу
#санкт-петербург
Командование ВСУ заявило, что пути отступления в Курской области отрезаны
19 октября 2024, 11:05

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Командование предупредило украинских военных, что пути отступления в Курской области отрезаны и эвакуации не будет. Об этом заявил сдавшийся в плен мобилизованный Александр Чмиль, информирует Минобороны России.
По словам пленного, после этого заявления он и его сослуживцы пошли в соседнюю деревню сдаваться в плен. Чмиль отметил, что российские военные не били их, а также дали еды и воды.

Военнопленный добавил, что командование ВСУ не снабжало своих солдат боеприпасами и продовольствием.

«Приходилось пить воду из болота», — заключил солдат.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что НАТО не жалеет украинцев, а Россия думает про своих бойцов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Российские военные взяли под контроль острова в дельте Днепра

Боец в бою за Георгиевку в одиночку дал отпор ВСУ, прикрывая раненых товарищей

Жители Херсонской области призвали убрать могилу нациста на месте памятника ВОВ
#россия
#военные
#владимир путин
#контроль
#нато
#всу
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Херсонской области призвали убрать могилу нациста на месте памятника ВОВ
19 октября 2024, 09:56

Фото: iStock/Tatiana Ikoeva

Жители Алёшкинского района Херсонской области написали коллективное обращение с просьбой убрать с мемориала воинам Великой Отечественной войны могилу украинского националиста и участника карательной операции против Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.
Валерий Чуприна, житель села Костогрызово, участвовал в «антитеррористической операции на Донбассе» в качестве сержанта украинской армии, когда Киев отправил в регион войска для подавления несогласных с переворотом и политикой киевского режима. В 2016 году солдат был убит на территории ЛНР.

Уточняется, что при захоронении бойца ВСУ была разрушена одна из могил неизвестного солдата. По словам жительницы села Костогрызово, Чуприна был крайне агрессивным, яро поддерживал Украину и насилие. Женщина отметила, что он также поддерживал нацизм.

Согласно информации агентства, добиться того, чтобы могилу украинского националиста убрали с мемориала, пока не удалось.

Читайте также:

Российские военные взяли под контроль острова в дельте Днепра

Боец в бою за Георгиевку в одиночку дал отпор ВСУ, прикрывая раненых товарищей

Украинских мобилизованных заставляют рыть окопы у Чернобыльской АЭС, заявил пленный
#насилие
#военные
#женщина
#лнр
#всу
#киев
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские военные взяли под контроль острова в дельте Днепра
Сальдо: российские военные установили контроль над островами в дельте Днепра
19 октября 2024, 09:22

Владимир Сальдо (Фото: сайт Кремля)

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВС РФ взяли под контроль крупные острова в дельте Днепра. Об этом информирует РИА Новости.
«Крупные острова под нашим непосредственным, а мелкие — под огневым контролем», — отметил глава региона.

По словам Сальдо, рейды украинских войск на «резиновых лодочках» на левый берег Днепра периодически продолжаются, но российские артиллеристы поражают лодки на плаву.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Боец в бою за Георгиевку в одиночку дал отпор ВСУ, прикрывая раненых товарищей

Полковник Ходаренок: 12 тысяч бойцов из КНДР не изменят ситуацию на фронте

Украинских мобилизованных заставляют рыть окопы у Чернобыльской АЭС, заявил пленный
#рейды
#вс рф
#всу
#владимир сальдо
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минобороны РФ назвали число сбитых за ночь беспилотников
МО: средства ПВО за ночь сбили 16 украинских беспилотников над Россией
19 октября 2024, 09:04

Фото: iStock/NatureNow

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 16 украинских дронов над территорией РФ. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны России.
Уточняется, что в период с 00:00 до 06:00 мск над Брянской областью были ликвидированы 13 беспилотников, два — над территорией Ростовской области и еще один — над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что ефрейтор Андрей Стащищак сбил восемь вражеских БПЛА, прикрывая штурмовую группу, которая продвигалась в зоне спецоперации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Боец в бою за Георгиевку в одиночку дал отпор ВСУ, прикрывая раненых товарищей

Полковник Ходаренок: 12 тысяч бойцов из КНДР не изменят ситуацию на фронте

Семь украинских БПЛА уничтожили над Брянской областью
#бпла
#всу
#вс рф
#спецоперация
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боец в бою за Георгиевку в одиночку дал отпор ВСУ, прикрывая раненых товарищей
19 октября 2024, 08:57

Фото: iStock/zim286

Штурмовик 150-й гвардейской мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск в процессе боев за Георгиевку в одиночку дал отпор наступающим штурмовикам ВСУ, прикрывая двоих раненых товарищей, которые находились без сознания после сброса противотанковой мины на позицию. Об этом сообщил РИА Новости участник боя с позывным «Китаец».
По словам российского бойца, его группа прошла всю Георгиевку и в конце наткнулись на вражескую засаду, которая находилась в доме. Группа вступила в бой и после короткой перестрелки отошла, заняв оборонительную позицию. Ночью ВСУ попытались штурмовать эту позицию, используя гранаты и дымовые шашки. Однако эти действия успехом не увенчались, отметил солдат ВС РФ.

Штурмовик отметил, что на следующий день российскую позицию взорвали и хотели добить солдат. Он вместе с сослуживцем с позывным «Квит» находились без сознания, а военный с позывным «Малек» дал врагу отпор в одиночку.

«Китаец» добавил, что позднее их оттянули ближе к российским позициям для эвакуации, так как у них были осколочные ранения и контузия.

Читайте также:

Семь украинских БПЛА уничтожили над Брянской областью

Бронегруппа российских военных совершила прорыв в Курской области

Путин: альянс НАТО не жалеет украинцев, а РФ думает про своих бойцов
#бпла
#всу
#вс рф
#солдат
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полковник Ходаренок: 12 тысяч бойцов из КНДР не изменят ситуацию на фронте
19 октября 2024, 08:37

Фото: iStock/Omer Serkan Bakir

Военный обозреватель Михаил Ходаренок усомнился, что двенадцать тысяч бойцов из КНДР поможет ВС России на фронте. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Напомним, по данным агентства Yonhap, Пхеньян решил направить 12 тысяч бойцов из четырех бригад, включая силы специального назначения, на Украину.

По словам эксперта, нет никаких оснований прислушиваться к заявлениям украинской разведки об отправке солдат КНДР в зону СВО. Ходаренок отметил, что в Киеве крайне заинтересованы в том, чтобы данная информация соответствовала действительности, так как подобные сообщения переводят конфликт совершенно в другую плоскость и работают исключительно в интересах киевского режима.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что был бы рад видеть северокорейских солдат на передовой в зоне СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Обломки разведывательного БПЛА Южной Кореи нашли в столице КНДР

КНДР предупредила о готовности воевать с Южной Кореей из-за провокаций

На Украине заявили, что 11 тыс. солдат КНДР готовятся для участия в СВО на стороне РФ
#конфликт
#информация
#сво
#кндр
#солдат
#рф
#украина
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Семь украинских БПЛА уничтожили над Брянской областью
Богомаз: над Брянской областью ликвидировали семь украинских дронов
19 октября 2024, 07:58

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале рассказал о массированной атаке ВСУ, в результате которой 7 беспилотников были перехвачены и уничтожены в небе над регионом.
Уточняется, что детонация взрывного устройства одного из сбитых БПЛА рядом с нежилым зданием привела к возгоранию. Богомаз отметил, что оно было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС.

В результате вражеской атаки никто не пострадал, добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что ефрейтор Андрей Стащищак сбил 8 украинских беспилотников, прикрывая штурмовую группу, продвигавшуюся вглубь густонаселенного района в зоне СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Украинских мобилизованных заставляют рыть окопы у Чернобыльской АЭС, заявил пленный

Ганчев назвал количество населенных пунктов в Харьковской области под контролем России

Связист заявил о превосходстве российских комплексов над аналогами НАТО
#мчс
#бпла
#сво
#всу
#вс рф
#дрон
#пожар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинских мобилизованных заставляют рыть окопы у Чернобыльской АЭС, заявил пленный
Пленный Озимов: ВСУ роют окопы у ЧАЭС, где радиация в 12 раз превышает норму
19 октября 2024, 07:13

Фото: iStock/Olena_Z

Командование украинской армии заставляет мобилизованных рыть окопы возле Чернобыльской атомной электростанции. Об этом заявил военнослужащий 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов, взятый в плен в Курской области, в разговоре с РИА Новости.
По его словам, одна из позиций там в двенадцать раз превышала норму радиации. Озимов пояснил, что он вместе с сослуживцами отказывался выполнять эти работы.

Однако вскоре приехало командование, которое сообщило: «Нас это не интересует»», — добавил пленный. Уточняется, что работы по строительству укреплений длились практически три месяца.

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

Читайте также:

Пленный боец ВСУ заявил о нежелании командования ротировать его бригады

Путин: России нужны обеспечивающие равную безопасность условия прочного мира

Российские военные уговаривали бойца ВСУ сдаться в плен под Курском
#военные
#безопасность
#закон
#правила
#владимир зеленский
#всу
#военкомат
#украина
#аэс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Связист заявил о превосходстве российских комплексов над аналогами НАТО
Связист Атлет: аналоги НАТО уступаеют российским комплексам засекреченной связи
19 октября 2024, 06:43

Фото: iStock/oatawa

Командир подразделения десантников-связистов группировки войск «Днепр» заявил, что секретный российский мобильный комплекс телефонной связи, используемый на СВО, превосходит аналогичное оборудование НАТО. Его слова приводит РИА Новости.
Военный заявил о превосходстве российских телекоммуникационных комплексов над аналогами НАТО и подчеркнул, что оружие противника нельзя назвать особенным.

«Наши средства, даже элементарно средства связи, аппаратура связи — очень достаточно бодро противостоит их средствам. Даже в каких-то моментах намного лучше срабатывает… По связи мы не уступаем. Даже, говорю, в чем-то мы их превосходим», – отметил он.

Актер добавил, что его подразделение отправлялось к линии соприкосновения утром и возвращалось обратно тоже утром. По его словам, каждая поездка занимает около суток.

Ранее директор Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Евтухов сравнил российское оружие с аналогичным вооружением стран НАТО. По его словам, российское оружие во многом более совершенное, чем аналогичная продукция стран-союзников, поставляемая Киеву.

Читайте также:

В России создан контроллер для точного управления дронами

Минобороны получило новые истребители Су-34

«Ростех» назвал самую защищенную технику в зоне СВО
#военные
#всу
#вс рф
#сво
#техника
#киев
#поставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате