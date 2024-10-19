ВСУ атаковали Петербург беспилотником

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Над территорией Санкт-Петербурга уничтожен украинский дрон. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что вражеский беспилотник обезвредили средствами противовоздушной обороны. В результате атаки разрушений нет, никто не пострадал.
В настоящее время официального подтверждения от Минобороны России еще не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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В настоящее время официального подтверждения от Минобороны России еще не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова