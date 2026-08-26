Перенёс инсульт и сбежал от жены спустя 35 лет брака: с кем Сергей Белоголовцев нашёл счастье и как выглядит его молодая избранница

26 августа 2026, 11:03

Сергей Белоголовцев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Звезда «О.С.П.-студии», телеведущий и отец троих сыновей Сергей Белоголовцев пережил инсульт, который едва не лишил его жизни. Четыре часа артист пролежал на полу в ванной, пока его не нашла сестра. А спустя год после реабилитации стало известно: его брак, длившийся 35 лет, распался. Почему рухнул союз юмориста и кто помог ему встать на ноги, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Давление прыгало годами, а бежать к врачу было некогда. Чем это закончилось? Почему Сергей Белоголовцев пролежал 4 часа в ванной и как его спасли? Что помогло телеведущему восстановиться? Кто помог телеведущему вернуться к жизни и изгнать суицидальные мысли? Инсульт, реабилитация и развод. Как Белоголовцев пережил болезнь и начал новую жизнь ТВ, радио и YouTube: как Белоголовцевы превратили личную историю в общественный разговор

Давление прыгало годами, а бежать к врачу было некогда. Чем это закончилось?

«Давление, честно говоря, прыгало уже давно», — поделился телеведущий.

«Вот как только начинает прыгать давление, все, кто не хочет получить инсульт, бегом к кардиологу. Это вот прям мой лайфхак такой», — подытожил Белоголовцев.

Почему Сергей Белоголовцев пролежал 4 часа в ванной и как его спасли?



Сергей Белоголовцев (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Что помогло телеведущему восстановиться?

«У меня сейчас проблемы с левой ногой, с левой рукой. Лицо немножко было кривоватое», — рассказал Белоголовцев.



Сергей Белоголовцев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«У нас такая многогранная была реабилитационная программа. Ментальная, физическая, речевая в том числе», — подчеркнул он.

Кто помог телеведущему вернуться к жизни и изгнать суицидальные мысли?

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«Я знаю, что у многих в моей ситуации возникают даже суицидальные мысли, мол, ничего у меня больше не получится. Я их изгонял. Слава Богу, моя семья любимая так сплотилась, дети мои чудесные… Я понял, что вырастил хороших ребят. Ну и друзья, коллеги по шоу-бизнесу тоже. Выяснилось, что люди, которые были знакомыми, — настоящие друзья, что они меня любят и очень дорожат мной», — приводит слова актёра «СтарХит».





«Чтобы рука и нога в полной мере заработали… Знаете, снится, как в баскетбол играю, в футбол, бегаю по лесу с палками для скандинавской ходьбы. Хочется так — просто встал и пошёл», — делится Белоголовцев.

Инсульт, реабилитация и развод. Как Белоголовцев пережил болезнь и начал новую жизнь



Сергей Белоголовцев с супругой Натальей (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

ТВ, радио и YouTube: как Белоголовцевы превратили личную историю в общественный разговор