Перенёс инсульт и сбежал от жены спустя 35 лет брака: с кем Сергей Белоголовцев нашёл счастье и как выглядит его молодая избранница
Звезда «О.С.П.-студии», телеведущий и отец троих сыновей Сергей Белоголовцев пережил инсульт, который едва не лишил его жизни. Четыре часа артист пролежал на полу в ванной, пока его не нашла сестра. А спустя год после реабилитации стало известно: его брак, длившийся 35 лет, распался. Почему рухнул союз юмориста и кто помог ему встать на ноги, читайте в материале «Радио 1».
Давление прыгало годами, а бежать к врачу было некогда. Чем это закончилось?
Актёр и телеведущий Сергей Белоголовцев перенёс инсульт в августе 2024 года. О причинах и последствиях юморист подробно рассказал в интервью на телеканале НТВ в программе «Звёзды сошлись». До приступа шоумен не относил себя к людям из группы риска. По его признанию, гипертония беспокоила задолго до случившегося, однако контролю за артериальным давлением мужчина уделял недостаточно внимания. Шоумен регулярно посещал докторов и принимал прописанные лекарства, но не видел в проблеме смертельной опасности. После инсульта актёру пришлось заново учиться говорить и двигаться.
«Давление, честно говоря, прыгало уже давно», — поделился телеведущий.Отвечая на вопрос ведущего о связи приступа с профессиональной нагрузкой, артист признался, что чёткого медицинского вердикта не получил. Сергей рассказал, что накануне не испытывал серьёзного стресса и не пил спиртного, однако полноценный отдых ему даётся редко. Артист часто валился с ног от переутомления и не высыпался. Теперь мужчина убеждён: скачки давления нельзя оставлять без внимания, и призвал всех, кто замечает нестабильность показателей, не затягивать с обращением к кардиологу.
«Вот как только начинает прыгать давление, все, кто не хочет получить инсульт, бегом к кардиологу. Это вот прям мой лайфхак такой», — подытожил Белоголовцев.
Почему Сергей Белоголовцев пролежал 4 часа в ванной и как его спасли?Об этом КВНщик рассказал сам — и заодно предупредил всех, кто привык терпеть. Отвечая на вопросы ведущего о самолечении, Сергей предостерёг зрителей от попыток заглушать симптомы таблетками. По мнению артиста, выпить препарат при скачке давления — не значит устранить причину недуга: временное облегчение лишь маскирует угрозу. Сам приступ, по словам звезды «ОСП-студии», случился дома, когда он остался один. Всё началось с банального: зайдя в ванную, шоумен поскользнулся на влажном кафеле. Пытаясь удержать равновесие, мужчина опустился на пол, но вскоре почувствовал резкое ухудшение и лёг на бок. В таком состоянии Сергей провёл около четырёх часов, пока не пришла сестра. Именно она первой распознала неладное и вызвала скорую.
Что помогло телеведущему восстановиться?После инсульта пострадала левая сторона. Но мастер самоиронии не сдался. В интервью он честно поделился, тем с чем столкнулся.
«У меня сейчас проблемы с левой ногой, с левой рукой. Лицо немножко было кривоватое», — рассказал Белоголовцев.Сейчас артист говорит почти так же чисто, как до болезни. Чтобы вернуть голос и подвижность, юмористу пришлось пройти непростой курс восстановления: Сергей ежедневно работал с логопедами и физиотерапевтами, заново разрабатывая артикуляцию и моторику.
«У нас такая многогранная была реабилитационная программа. Ментальная, физическая, речевая в том числе», — подчеркнул он.Сегодня Сергей уже способен самостоятельно держаться на ногах. Моторика медленно, но верно возвращается, хотя простейшие бытовые мелочи всё ещё требуют от него огромных усилий. К примеру, даже просто удержать в руке чашку ведущему пока даётся непросто.
Кто помог телеведущему вернуться к жизни и изгнать суицидальные мысли?Психологическая реабилитация давалась не легче физической. В первые недели после приступа Сергея мучило чувство вины перед коллегами — накануне радиоведущий активно готовился к съёмкам, и теперь переживал, что подвёл всю команду. Особенно тяжело юмористу давались занятия на велотренажёре. Педали сопротивлялись так, будто тело отказывалось слушаться, и вместо радости от маленьких побед накатывало лишь раздражение и бессилие.
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В такие моменты артисту приходилось буквально изгонять тёмные мысли. С этим состоянием приморцу помогли справиться врачи, но в большей степени поддержали родные люди.
«Я знаю, что у многих в моей ситуации возникают даже суицидальные мысли, мол, ничего у меня больше не получится. Я их изгонял. Слава Богу, моя семья любимая так сплотилась, дети мои чудесные… Я понял, что вырастил хороших ребят. Ну и друзья, коллеги по шоу-бизнесу тоже. Выяснилось, что люди, которые были знакомыми, — настоящие друзья, что они меня любят и очень дорожат мной», — приводит слова актёра «СтарХит».
Мужчина стремится к тому, чтобы вновь обрести лёгкость в движениях, и потому не прекращает восстановительные тренировки.
«Чтобы рука и нога в полной мере заработали… Знаете, снится, как в баскетбол играю, в футбол, бегаю по лесу с палками для скандинавской ходьбы. Хочется так — просто встал и пошёл», — делится Белоголовцев.
Инсульт, реабилитация и развод. Как Белоголовцев пережил болезнь и начал новую жизньВ конце лета 2025 года стало известно, что многолетний брак телеведущего распался: ведущий «О.С.П.-студии» ушёл от супруги Натальи, с которой прожил плечом к плечу более 35 лет. Выяснилось, что в самый тяжёлый период восстановления после инсульта его главной опорой стала другая женщина.
Как рассказали в эфире, рядом с артистом все это время находилась Елена — сотрудница реабилитационного центра, которая теперь сопровождает мужчину на публичных мероприятиях в качестве помощницы. Хотя артист старается не афишировать детали своей новой личной жизни, журналистам он всё же дал понять, что одиноким его больше назвать нельзя, бросив интригующую фразу: «Моё сердце сейчас несвободно». По информации из телевизионных эфиров, тесное рабочее сотрудничество с помощницей Еленой постепенно переросло в глубокие личные чувства, и женщина заняла место бывшей супруги. В конце лета 2025 года Белоголовцев впервые появился на публике после тяжёлой болезни — на красной дорожке кинофестиваля под руку с Еленой. Когда репортёры попытались выведать подробности развода и нового романа, шоумен изящно ушёл от прямых ответов. Вместо обсуждения сплетен ветеран развлекательного ТВ предпочёл заострить внимание на своём здоровье, с присущим ему фирменным юмором и самоиронией рассказав о непростом пути реабилитации после инсульта.
ТВ, радио и YouTube: как Белоголовцевы превратили личную историю в общественный разговорСо своей первой женой Белоголовцев был знаком ещё со студенческой скамьи. Тогда же началась и их многолетняя семейная история, которая долго выглядела безоблачной. Наталья по профессии журналист, а в юности успела поработать вожатой военно-патриотического клуба. Позже у супругов родились трое сыновей.
Старшим ребёнком в семье стал Никита, который продолжил дело отца и построил карьеру на телевидении и радио в качестве ведущего. Второй сын, Александр, начал работать на ТВ ещё подростком. История третьего сына, Евгения, оказалась связана с тяжёлыми испытаниями с самого начала: у него диагностировали детский церебральный паралич. Однако молодой человек не отказался от публичной жизни и также попробовалсвои силы в роли телеведущего.
Младший наследник в 2019 году решил запустить собственный проект на YouTube. Канал он посвятил людям с ограниченными возможностями: стал рассказывать о том, как живут люди с инвалидностью и с какими трудностями им приходится сталкиваться. Сергей Белоголовцев также не оставался в стороне. Глава семейства выносил разговор о ДЦП и доступной среде на широкую аудиторию, участвуя в ток-шоу. Так, ещё в 2013 году он говорил, что в России «особенным» детям и их семьям не хватает условий для полноценной жизни.