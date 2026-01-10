На Урале осудят группу вымогателей, которая запугивала свердловчан и вешала на них кредиты

10 января 2026, 05:20

В Красноуфимске Свердловской области идет суд над группой дерзких вымогателей

Фото: iStock/simpson33

В Красноуфимске Свердловской области идет суд над преступной группой, обвиняемой в систематическом вымогательстве, запугивании жертв и принуждении их к оформлению кредитов. Одного из их сообщников, Давида Гсояна, уже осудили и отправили в колонию строгого режима на девять лет. Об пишет URA.RU.





Следствие установило, что жертвами деятельности банды стали 16 человек, а общий причинённый ущерб превысил четыре миллиона рублей. Преступников задержали зимой 2024 года.



