На Урале осудят группу вымогателей, которая запугивала свердловчан и вешала на них кредиты
В Красноуфимске Свердловской области идет суд над группой дерзких вымогателей
В Красноуфимске Свердловской области идет суд над преступной группой, обвиняемой в систематическом вымогательстве, запугивании жертв и принуждении их к оформлению кредитов. Одного из их сообщников, Давида Гсояна, уже осудили и отправили в колонию строгого режима на девять лет. Об пишет URA.RU.
Следствие установило, что жертвами деятельности банды стали 16 человек, а общий причинённый ущерб превысил четыре миллиона рублей. Преступников задержали зимой 2024 года.
Отдельно рассмотренное дело Гсояна показало, что он вытянул огромную сумму денег у трёх жертв, заставляя их продавать имущество и брать займы.
Одного человека он запугивал цыганами, другого — уголовным преследованием. Последнего пострадавшего обманщик убедил, что из-за него у Гсояна возникли проблемы с законом, поэтому тот должен «искупить вину» деньгами. Благодаря своей лжи преступник собрал с жертв почти три миллиона рублей.
Согласно материалу URA.RU, на скамье подсудимых сейчас находятся ещё шесть человек, включая предполагаемого лидера банды Андрея Оглы. Четверо из фигурантов содержатся в СИЗО. Все подсудимые свою вину отрицают.