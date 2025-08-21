SHOT опроверг информацию о письме главкома ВСУ Сырского к главе Минздрава РФ Мурашко

21 августа 2025, 19:10

SHOT: новость о письме Сырского к Мурашко является фейком

Александр Сырский

Информация о том, что главком ВСУ Александр Сырский якобы написал письмо на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко с просьбой спасти от смерти его отца, является фейком. На это указывает Telegram-канал SHOT.