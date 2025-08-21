SHOT опроверг информацию о письме главкома ВСУ Сырского к главе Минздрава РФ Мурашко
Информация о том, что главком ВСУ Александр Сырский якобы написал письмо на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко с просьбой спасти от смерти его отца, является фейком. На это указывает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что проживающий в России отец Сырского проходит лечение в частной клинике в Подмосковье, которая не имеет никакого отношения к Минздраву. Стоимость лечения составляет порядка 2,5 миллиона рублей. С оплатой частично помогает сам Сырский.
Ранее в этот день телеведущая ТВЦ Анна Прохорова заявила, что Сырский якобы направил письмо министру здравоохранения России с «личной просьбой спасти отца», который в возрасте 86 лет попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. По её словам, у Станислава Сырского обострившееся после ковида заболевание головного мозга. Прогнозы его выздоровления крайне «плохие».
Прохорова утверждает, что письмо было передано через закрытые дипломатические каналы.
