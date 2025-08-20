«Вне политики»: В Москве оказали помощь отцу украинского главкома Сырского
В Москве провели курс лечения отцу главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT».
Станислав Сырский был госпитализирован в июне с обострением заболевания головного мозга. По данным источников, лечение, стоимость которого оценивается примерно в 2,5 миллиона рублей, было оплачено самим Александром Сырским. На данный момент состояние пациента улучшилось, и его планируют выписать из медицинского учреждения в конце августа.
После пройденной терапии Станислав Сырский продолжает реабилитацию, включая ежедневные занятия. Известно, что после выписки он и его супруга планируют вернуться в город Владимир.
Ранее сообщалось о невероятной операции российских врачей, которые спасли женщину с лезвием в желудке.
Читайте также: