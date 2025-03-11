SHOT: от 10 до 17 взрывов прогремело над Рязанью, сбили несколько дронов ВСУ

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Над Рязанью произошла серия взрывов, связанных с работой системы ПВО, которая сбила несколько беспилотников ВСУ. По данным местных жителей, в районе Дягилево прогремело от 10 до 17 хлопков, сопровождавшихся яркими вспышками в небе. Информацию о происшествии передали в телеграм-канале SHOT.
Очевидцы сообщили о характерном звуке полёта БПЛА перед активацией противовоздушной обороны.
На текущий момент официальные источники не предоставили данных о возможных разрушениях или пострадавших.
Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО отразили атаку еще 15 БПЛА ВСУ в небе Подмосковья, дроны летели на столицу РФ. Ранее он писал об устранении 11 беспилотников силами ПВО РФ.
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На текущий момент официальные источники не предоставили данных о возможных разрушениях или пострадавших.
Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО отразили атаку еще 15 БПЛА ВСУ в небе Подмосковья, дроны летели на столицу РФ. Ранее он писал об устранении 11 беспилотников силами ПВО РФ.
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Мария Моисеева