SHOT: Серия мощных взрывов прогремела над Таганрогом и в пригороде Ростова-на-Дону
Над Таганрогом и пригородом Ростова-на-Дону прогремела серия взрывов. Предварительно, ПВО отражает атаку украинских БПЛА. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно публикации, очевидцы в Таганроге сообщают о не менее пяти мощных хлопках. Они раздались в центральной и северной части города. В то же время в небе появлялись яркие вспышки.
На территории Таганрога объявили воздушную опасность около 02:03 (мск). Людям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.
Громкие звуки также фиксируют жители села Чалтырь и города Азов.
Официальной информации об уничтожении БПЛА ВСУ пока не поступало, как и сведений о возможных разрушениях или пострадавших.
