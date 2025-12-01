SHOT: Серия мощных взрывов прогремела над Таганрогом и в пригороде Ростова-на-Дону

01 декабря 2025, 02:52

Фото: iStock/dzika_mrowka

Над Таганрогом и пригородом Ростова-на-Дону прогремела серия взрывов. Предварительно, ПВО отражает атаку украинских БПЛА. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.