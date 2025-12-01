Силы ПВО сбили 10 БПЛА ВСУ над Белгородской областью и Черным морем
Российские системы ПВО за три с половиной часа сбили десять украинских беспилотников над Белгородской областью и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
Перехват БПЛА осуществлялся в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени. Девять дронов ВСУ перехватили над территорией Белгородской области, еще один — над акваторией Черного моря.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио объявил, что в процессе переговоров по урегулированию украинского конфликта требуется «ещё больше работы». Такое заявление он сделал журналистам после встречи с украинской делегацией во Флориде.
29 ноября «Радио 1» передавало, что сотрудники ФСБ предотвратили готовившийся Киевом теракт на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Московской области.
