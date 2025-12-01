Украинец сумел пробежать в Польшу из-за отошедшего в туалет пограничника
Во Львовской области мужчина воспользовался отсутствием пограничника на КПП «Шегини» и незаконно пересек границу с Польшей. Об этом пишет издание «Лента.ру».
Согласно материалу, пограничник ненадолго оставил свой пост, чтобы посетить туалет. В этот момент один украинец воспользовался ситуацией и сбежал через границу в Польшу.
Инцидент произошел еще в августе, но информация о нем стала известна только сейчас. Предположительно, задержать «беглеца» так и не удалось.
За халатное исполнение служебных обязанностей пограничника оштрафовали на 17 тысяч гривен.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио объявил, что в процессе переговоров по урегулированию украинского конфликта требуется «ещё больше работы». Такое заявление он сделал журналистам после встречи с украинской делегацией во Флориде.
