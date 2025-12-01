Киев подтвердил, что стоит за атаками морских дронов на танкеры у побережья Турции
Guardian: Киев подтвердил участие в атаках дронов на два танкера у побережья Турции
Украина подтвердила свою причастность к атакам морских дронов на два нефтяных танкера в Черном море у побережья Турции. Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.
Инциденты произошли 28 ноября в южной части Черного моря: нападению ВСУ подверглись два танкера под флагом Гамбии — Kairos и Virat. Они направлялись в РФ.
«Киев ответственен за атаки морских дронов на два нефтяных танкера у черноморского побережья Турции», — сообщает Guardian.Напомним, что десятки российских туристов не смогли вылететь в Москву из стамбульского аэропорта после атаки ВСУ на нефтяные танкеры.
