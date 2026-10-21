SHOT: Серия взрывов прогремела в Киеве и других городах Украины, начались пожары
Серия взрывов прогремела в Киеве и других украинских городах. Предварительно, под удары попали военная и складская инфраструктура. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры различных пожаров.
Отмечается, что около четырех утра в Луцке Волынской области раздались взрывы. Люди слышали не менее десяти громких хлопков, а в небе сверкали яркие вспышки. После этого на территории начался сильный пожар. По предварительным сведениям, целью стали грузовики, которые ВСУ используют для перевозки дронов.
В Киеве удары пришлись по транспортной и складской инфраструктуре в Соломенском и Деснянском районах. Там находятся Киевский механический завод, завод электрооборудования Элекон и производитель лёгкой авиатехники Аэрос.
Также под атакой оказался международный аэропорт Днепропетровска на южной окраине города. В Николаевской области удалось уничтожить логистический центр Эпицентр. Кроме того, взрывы прогремели в Полтаве, Умани и Жолкве Львовской области.
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