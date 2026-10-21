SHOT: Серия взрывов прогремела в Киеве и других городах Украины, начались пожары

21 октября 2026, 06:58

Фото: iStock/aapsky

Серия взрывов прогремела в Киеве и других украинских городах. Предварительно, под удары попали военная и складская инфраструктура. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры различных пожаров.