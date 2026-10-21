Руденко заявил о заинтересованности РФ в постоянном безвизовом режиме с Китаем
Россия рассматривает возможность перехода к постоянному механизму взаимного безвиза с Китаем. Об этом в беседе с «Известиями» заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Напомним, что 1 декабря 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане КНР на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года могли приезжать в РФ без виз на срок до 30 дней. Китай ввёл аналогичный режим для россиян. Затем обе стороны взаимно продлили право безвизового въезда до конца 2027 года.
В материале «Известий» отмечается, что Россия уже говорила о заинтересованности в переговорах по постоянному механизму безвизовых обменов. Пока стороны идут по пути ежегодного продления, но Москва рассчитывает выйти на бессрочный формат. Есть основания полагать, что полная и бессрочная отмена виз станет предметом серьезных дискуссий в ближайшем будущем.
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