Shot: украинские беспилотники атаковали Ростовскую область

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Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Украинские беспилотники атакуют Ростовскую область, местные жители сообщают об активной работе ПВО. Над регионом уже сбито около десятка воздушных целей», — говорится в сообщении.
Официальные источники пока никак не комментировали происшествие. По словам местных жителей, звуки взрывов раздались над регионом около двух часов ночи. Хлопки были слышны в Ростове, Аксае и Новочеркасске.
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Иван Мусатов