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Боец ВСУ вырвал зуб у 72-летней пенсионерки села Мартыновка в Курской области. Об этом рассказала сама пострадавшая РИА Новости.
«Сначала я была у себя дома (в Мартыновке). Потом два-три дня, они решили меня убрать, увести оттуда. Ну и я пошла в Суджу. По пути они у меня вырвали у меня вот зуб. Зуб они мне не выбили, а вырвали. У меня коронка была. Они думали, что золотая. Ну а у меня была обыкновенная простая колонка», — говорит пенсионерка агентству.
По словам мирной жительницы, в момент истязательств она молчала, так как боялась за свою жизнь. При чем солдата не остановил тот факт, что пенсионерка говорила с ними на украинском языке. Один из бойцов пытался ее защитить, но вырвавший зуб просто плюнул и совершил содеянное.
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