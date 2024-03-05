Shot: Украинские спецслужбы хотели устроить экологическую катастрофу под Самарой

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Диверсанты собирались взорвать состав с аммиаком, который следовал с завода «Тольяттиазот». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Утро началось с того, что около 06:15 на перегоне Звезда — Чапаевск произошел взрыв. Пять поездов были задержаны. Когда российские специалисты начали исследовать территорию, выявили, что на железнодорожных путях заложены еще несколько взрывных устройств. Спецслужбы Украины планировали подорвать поезд с аммиаком, но у них не получилось реализовать свой план.
Сейчас диверсантов разыскивают правоохранительные органы. По описанию местных жителей, подозрительные мужчины ростом 170-180 см с рюкзаками на спинах были замечены окрестностях моста через реку Чапаевка незадолго до взрыва, произошедшего там.
В ФСБ возбудили уголовное дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ.
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Сейчас диверсантов разыскивают правоохранительные органы. По описанию местных жителей, подозрительные мужчины ростом 170-180 см с рюкзаками на спинах были замечены окрестностях моста через реку Чапаевка незадолго до взрыва, произошедшего там.
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Мария Федоровцева