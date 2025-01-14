SHOT: В Брянской и Саратовской областях нашли обломки кумулятивных бомб КЗ-6

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В двух российских регионах после уничтожения беспилотников ВСУ на земле были найдены остатки бомб КЗ-6. Это кумулятивные заряды массой около пяти килограммов.
По информации телеграм-канала SHOT, обломки боеприпасов были обнаружены в Саратовской и Брянской области. Предполагается, что дроны, уничтоженные в других регионах России, могли быть оснащены такими же бомбами, имеющими большую разрушительную силу.
КЗ-6 — это кумулятивный заряд, разработанный специалистами оборонной промышленности ещё во времена бывшего СССР. Этот боеприпас предназначен для пробивания бронированных конструкций, повреждения и разрушения военного и промышленного оборудования, обладающего высокой степенью защиты. Прежде ВСУ уже использовали аналогичные снаряды для атак на объекты на территории российских регионов.
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Александр Бойцов