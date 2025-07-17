В Госдуме объяснили, почему ни одна западная ракета ВСУ не достигнет Москвы
Депутат Журавлев: Западные ракеты ВСУ не способны преодолеть российскую оборону
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил о невозможности поражения Москвы западными ракетами, поставляемыми Украине. Об этом он сообщил в беседе с изданием NEWS.ru, подчеркнув эффективность российской системы противовоздушной обороны (ПВО).
Журавлев объяснил, что ни одна западная ракета, переданная ВСУ, не сможет достичь столицы России. Российская ПВО уверенно справляется с большинством угроз.
«Почему-то принято ругать нашу систему ПВО, но она сбивает до 85% даже тех дронов, что враг направляет по российским городам», — рассуждал он в разговоре с NEWS.ru.
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Депутат отметил, что ПВО РФ состоит из нескольких уровней – от систем С-400, не имеющих мировых аналогов по тактико-техническим характеристикам (ТТХ), до средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способных подавлять любую дистанционно управляемую технику.
Журавлев также напомнил, что некоторые СМИ пытаются использовать информацию о поставках западного вооружения ВСУ как метод устрашения. Это включает данные о немецких ракетах Taurus и новых боеприпасах для американских ATACMS.
«Их стоимость достигает $5 млн (почти 400 млн рублей), с такой ценой никак не получится удары сделать массовыми», — объяснил Журавлев.