В Госдуме объяснили, почему ни одна западная ракета ВСУ не достигнет Москвы

17 июля 2025, 23:25

Депутат Журавлев: Западные ракеты ВСУ не способны преодолеть российскую оборону

Фото: iStock/Alex Kochev

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил о невозможности поражения Москвы западными ракетами, поставляемыми Украине. Об этом он сообщил в беседе с изданием NEWS.ru, подчеркнув эффективность российской системы противовоздушной обороны (ПВО).





Журавлев объяснил, что ни одна западная ракета, переданная ВСУ, не сможет достичь столицы России. Российская ПВО уверенно справляется с большинством угроз.





«Почему-то принято ругать нашу систему ПВО, но она сбивает до 85% даже тех дронов, что враг направляет по российским городам», — рассуждал он в разговоре с NEWS.ru.

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«Их стоимость достигает $5 млн (почти 400 млн рублей), с такой ценой никак не получится удары сделать массовыми», — объяснил Журавлев.