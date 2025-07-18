SHOT: Взрывы прогремели в Орловской области
В Орловской области прогремела серия взрывов. Предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО), сбиваются украинские БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
Жители Орла сообщили о как минимум четырех слышимых взрывах. Люди также наблюдали яркие вспышки в районе поселка городского типа Знаменка, расположенного примерно в 2 километрах от города.
На текущий момент официального подтверждения происшествия и его деталей от властей или силовых ведомств не поступало. Ситуация находится на контроле.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили БПЛА, направлявшийся в сторону Москвы. При том в 02:01 по московскому времени мэр столицы Сергей Собянин объявил об устранении уже второго дрона ВСУ, летевшего на Москву.
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