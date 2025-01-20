Shot: в городе Лиски Воронежской области пожар на НПЗ после атаки дронов ВСУ

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В городе Лиски Воронежской области сообщают о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе после атаке беспилотников ВСУ. Об этом пишут в telegram-канале Shot.
«Возгорание на НПЗ началось в результате атаки БПЛА в городе Лиски Воронежской области», — рассказали в издании.
По информации telegram-канала, ранее местные жители сообщали о взрывах в небе над городом. Сейчас на территории НПЗ работают экстренные службы для устранения последствий. Пострадавших в результате происшествия нет.
Это не первая атак украинских дронов на город. В результате налета 15 января также произошел пожар на территории НПЗ.
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