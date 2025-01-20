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Shot: в городе Лиски Воронежской области пожар на НПЗ после атаки дронов ВСУ

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В городе Лиски Воронежской области сообщают о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе после атаке беспилотников ВСУ. Об этом пишут в telegram-канале Shot.
«Возгорание на НПЗ началось в результате атаки БПЛА в городе Лиски Воронежской области», — рассказали в издании.

По информации telegram-канала, ранее местные жители сообщали о взрывах в небе над городом. Сейчас на территории НПЗ работают экстренные службы для устранения последствий. Пострадавших в результате происшествия нет.



Это не первая атак украинских дронов на город. В результате налета 15 января также произошел пожар на территории НПЗ.




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#воронежская область
Зеленский и Путин заявили о готовности к диалогу на фоне инаугурации Трампа
20 января 2025, 23:16

Фото: iStock/sb2010

Глава РФ Владимир Путин и Владимир Зеленский заявили о готовности к диалогу на фоне инаугурации Дональда Трампа на пост президента США. Американский лидер принес присягу вечером 20 января.
«Украинцы готовы работать вместе с американцами, чтобы достичь мира — настоящего мира. Это шанс, которым нужно воспользоваться», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
При этом Владимир Путин также заявил о готовности к диалогу по урегулированию украинского конфликта во время совещания с постоянными членами Совета Безопасности. На нем российский лидер отметил:

«Мы открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса...», — сказал президент РФ.

Дональд Трамп стал 47 президентом Штатов и заступил на свой пост 20 января. В ходе инаугурации он подчеркнул свое желание стать «миротворцем и объединителем».

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Военэксперт Кошкин: ни одна страна не может противостоять мощи «Орешника»
20 января 2025, 22:44

Фото: iStock/bpawesome

Ни одна страна в мире на данный момент не может противостоять мощи баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом заявил военный эксперт Андрей Кошкин, комментируя главкома ВСУ Александра Сырского, который заявил об отсутствии у украинской армии средств для борьбы с «Орешником», уточнив, что бороться с ракетой лишь несколько систем ПВО.
«Нет ни у кого в мире таких средств, чтобы противостоять «Орешнику». Никто и не собирается давать их Украине, потому что их нет. И признать это никто не хотел бы», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».
Вместе с тем в Госдуме назвали цели Владимира Зеленского в Курской области. Депутат Алексей Чепа в комментарии для RT отметил, что для главы киевского режима ситуация в Судже — козырная карта на возможных переговорах. По его мнению, Зеленский бросает под райцентр все элитные подразделения, чтобы удержать населенный пункт до начала переговорного процесса.
«Ситуация для ВСУ там очень критичная. И каждый день мы видим, как наши вооруженные силы освобождают поселок за поселком. И в районе Суджи формируется самая напряженная обстановка», — рассказал Чепа.
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В Госдуме назвали возможный второй фронт против Украины
Депутат Шеремет: ЕС мог бы открыть второй фронт на Украине во избежание развала
20 января 2025, 18:47

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Европа могла бы открыть второй фронт против Украины, чтобы избежать своего развала, но политики продолжают пресмыкаться перед США, тем самым предавая свой народ. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в комментарии для NEWS.ru. По его мнению, если бы европейская элита обладала здравым смыслом, то сразу приняла бы такое решение.
«Будь у них хоть немного здравомыслия и чувства самосохранения, они бы немедленно открыли второй фронт, чтобы добить угрожающую нацистскую украинскую нечисть, тем самым снова оказаться «на коне» и не допустить дробления Европейского союза на отдельные составляющие», — пояснил парламентарий.
Тем временем американская газета New York Times пишет, что давняя симпатия избранного президента США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину поможет Москве выгодно завершить конфликт на Украине. По данным издания, сейчас не до конца понятно, как именно Трамп планирует достичь мирного соглашения между Россией и Украиной.
«Учитывая его давнюю симпатию к президенту России Владимиру Путину, враждебное отношение к Украине и сопротивление оказанию военной помощи Киеву со стороны США, аналитики ожидают, что любое соглашение, к которому он стремится, будет выгодным для Москвы», —указано в материале.
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Командир штурмовиков Горец: Зеленского могут устранить американские работодатели
20 января 2025, 18:41

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Владимира Зеленского, который продал страну и душу дьяволу, в ближайшее время могут устранить его «американские работодатели». Об этом заявил командир штурмовиков спецназа «Ахмат» Рустам Солтаев с позывным Горец в интервью NEWS.ru.
По его мнению, глава киевского режима не должен был ориентироваться на США и допускать конфликта с Россией.
«Америка — страна, в которой официально разрешили «Церковь Сатаны» (деятельность организации признана нежелательной в РФ — прим. ред.) и другие проявления безбожества. Как можно было пойти у них на поводу? Ради денег?», — посетовал боец.
Горец подчеркнул, что такие деньги помогут Зеленскому жить в роскоши и добиться высокого уровня жизни, но потеряно было больше, так как деньги «не повод, чтобы продать страну и душу дьяволу».

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#сша
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Российский военкор сравнил события под Суджей с трагедией в Буче
Военкор Коц: трагедия под Суджей сопоставима с событиями в Буче
20 января 2025, 18:02

Фото: iStock/Jakub Laichter

Известный российский военный корреспондент Александр Коц дал оценку событиям, произошедшим в селе Русском Поречном (Суджанский район Курской области), где в одном из подвалов были обнаружены останки мирных жителей. По его словам, эту трагедию можно сравнить с действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Буче.
«Мы все это видели почти три года назад — в Буче. Те же самые тёмные подвалы. Те же замученные мирные жители, которых заподозрили в сотрудничестве с российскими войсками», — цитирует слова журналиста «Комсомольская правда».
В апреле 2022 года в Минобороны РФ назвали опубликованные Киевом фотографии и видео с телами людей (эти материалы являются якобы доказательствами преступлений российских военных в Буче) очередной украинской провокацией. В ведомстве отметили, что за время нахождения города под контролем ВС РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

Кроме того, МИД России неоднократно заявлял, что Москва уже несколько лет не может получить список жертв. По словам представителя МИД Марии Захаровой, что этот список не может предоставить даже ООН.

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Били дубинкой и грозились изнасиловать: контрактников в Туве избили в части перед отправкой на СВО, что известно, фото
20 января 2025, 14:44

Фото: iStock/Highwaystarz-Photography

В Республике Тува военный жестоко избил дубинкой ветеранов-контрактников, которые проходили лечение после ранений, чтобы мотивировать их побыстрее вернуться в зону СВО. Распространившееся в Сети видео инцидента привлекло внимание не только местного правительства, но и ФСБ и военной прокуратуры. Виновник задержан. Подробности жестокого избиения приводит «Радио 1».

Избиение контрактников в Туве


В Сети распространилось видео с жестоким избиением контрактников, которые проходят лечение после ранений. Военный использовал дубинку и электрошокер, а также угрожал изнасиловать их. Таким образом он пытался принудить их вернуться к выполнению боевых задач до срока фактического выздоровления. На видео видно, что один из мужчин может передвигаться только с помощью трости.


​Кадр из видео с избиением контрактника в Туве (Фото: ТГ-канал Виталия Бородина)


Кадры в своем Telegram-канале опубликовал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он уточнил, что все произошло в городе Кызыл в части № 55115, а штурмовиков избил сотрудник военной полиции с позывным «Бешенный». По словам Бородина, раненые штурмовики возмутились по поводу возвращения на фронт, несмотря на то, что они еще не восстановились.

Расследование инцидента


После того, как видео избиения раненых контрактников распространилось в Сети, правительство Тувы взяло расследование под контроль.

«Правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из республики после распространения в региональных группах в социальных сетях и мессенджерах ряда видеозаписей. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в военной части № 55115 зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО», — говорится в сообщении.

При этом спецпредставитель главы Республики Тува по вопросам СВО Тимур Куулар заявил, что из-за насилия над контрактниками уже проводится активная работа следственных органов. В частности, может быть расформирован целый батальон. По его словам, информация об этом уже доведена до высшего командования и военной прокуратуры для обеспечения объективности расследования. Виновник обязательно понесет заслуженное наказание, подчеркнул Куулар.

Избившего штурмовиков военного задержали


20 января в пресс-службе Центрального военного округа заявили, что военнослужащего, который жестоко избил раненых штурмовиков, задержали и поместили под стражу. Оказалось, что инцидент, заснятый на видео, вызвал общественный резонанс и привлек внимание правоохранительных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Ведется проверка ФСБ. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении ведомства.
Для выяснения всех обстоятельств произошедшего и привлечения виновных собрана комиссия Минобороны.


Что грозит задержанному


Военный блогер Алексей Живов считает, что виновнику необходимо предъявить серьезные обвинения.

«Местные органы военной прокуратуры уже возбудили дело и допрашивают истязателей. Обвинения к ним должны быть самые серьезные, потому что пытать раненых фронтовиков, словно они попали в застенки СБУ, это за пределами любой морали», — написал Живов в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что органы военной прокуратуры должны провести тщательную проверку наличия подобных случаев в других тыловых частях, а также оценить, насколько военная медицина дает восстановиться солдату перед возвращением на службу.

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ВС РФ освободили Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР
20 января 2025, 12:46

Фото: iStock/macky_ch

ВС РФ освободили населённые пункты Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль населённый пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике. Бойцам удалось продолжить продвижение в глубину обороны ВСУ.

Также нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии около населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Новоелизаветовка, Нововасилевка, Лысовка и Славянка в ДНР.

Кроме того, подразделениям «Западной» группировки войск в результате активных наступательных действий удалось освободить населённый пункт Новоегоровка в Луганской Народной Республике.

В зоне действия группировки ВСУ потеряли до 400 военнослужащих.

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Казань подверглась массированной атаке дронов ВСУ: что известно, последствия, разрушения, жертвы, видео
20 января 2025, 12:17

Фото: iStock/Dragon Claws

Утром 20 января украинская сторона атаковала Республику Татарстан. Серия взрывов раздалась в Казани. Целями беспилотников ВСУ стали промышленные предприятия. Подробности атаки приводит «Радио 1».

Атака на Казань


Первые взрывы в Казани раздались около примерно в 04:30. Местные жители сообщили о беспилотнике самолетного типа, который пролетел в Авиастроительном районе, после чего в небе прогремел мощный взрыв. После стало известно о не менее четырех взрывах над городом, писал Shot. Предполагалась работа систем противовоздушной обороны.

Около 06:00 о вспышках в небе сообщили жители Аракчино и Кировского, Московского, Ново-Савиновского районов.

Всего было зафиксировано несколько волн украинской атаки.
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Цели атак ВСУ в Казани


Предполагается, что утром 20 января ВСУ пытались атаковать казанские заводы. Основными целями стали авиационный и вертолетный заводы, которые расположены в Авиастроительном и Кировском районах Казани. Все дроны удалось сбить. Кроме того, по некоторым данным, целью еще одной атаки стали резервуары с топливом аэродрома «Борисоглебское».

Предварительно, после отработки ПВО обломки дрона врезались в пустой бак Казанского авиационного завода имени Горбунова. Сотрудников эвакуировали в бомбоубежище, пострадавших нет.

«Сегодня утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены», — говорится в сообщении пресс-службы главы Татарстана.

Отмечается, что в результате вражеской атаки никто не пострадал, также нет разрушений на земле.

СМИ пишут, что ВСУ для ударов по Казани использовали беспилотники «Лютый».

Обломки дрона рухнули во двор многоквартирного дома


В пресс-службе Кировского и Московского районов Казани сообщили, что в результате атаки ВСУ один из обломков сбитого дрона рухнул рядом с домом на улице Можайского, задев обшивку балкона на пятом этаже дома. Жителей эвакуировали.

Позже в мэрии Казани сообщили, что спецслужбы проверили объект и установили, что угрозы жизни и здоровья граждан нет. Сама упавшая деталь оказалась не взрывоопасной. В результате жители дома смогли вернуться в свои квартиры.

Данные Минобороны


По данным российского Минобороны, минувшей ночью в небе над Республикой Татарстан был сбит один украинский дрон. Еще два сбили утром.

«С 06:00 до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Татарстан», — отчиталось российское оборонное ведомство.

Это уже третья массированная атака ВСУ на Казань за последнее время. Первая была 21 декабря 2024 года, потом — 14 января текущего.

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Более 100 домов получили повреждения в Курской области из-за атак ВСУ
В Курской области 93 частных и 21 многоквартирный дома повреждены от атак ВСУ
20 января 2025, 11:22

Фото: iStock/Roman Novitskii

В результате атак ВСУ в Курской области за последние дни оказались повреждены более 90 частных и 20 многоквартирных домов. Об этом сообщил врио председателя правительства региона Алексей Дедов, слова которого приводит ТАСС.
Отмечается, что украинскими обстрелами были повреждены 93 частных домовладений и 21 многоквартирный дом.

За минувшую неделю специалисты установили 194 новых оконных блока из 831 повреждённого. Также удалось отремонтировать 10 кровель частных домов и три – в многоквартирных.

Все работы планируется завершить до конца текущего месяца, добавил Дедов.

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#курская область
#всу
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