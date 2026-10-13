Жителей Кузбасса предупредили о выходе медведей к жилым домам
В Сибирском федеральном округе участились случаи выхода бурых медведей к жилым домам, дачным кооперативам и деревням. Жителей просят временно воздержаться от походов в лес и соблюдать осторожность на дачных участках. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на «КП Томск».
Если человек заметил медведя или его следы, необходимо позвонить по единому номеру 112 либо обратиться в департамент охотничьего и рыбного хозяйства.
Предупреждение касается и Кузбасса, поскольку регион входит в Сибирский федеральный округ. Жителям рекомендуют не приближаться к диким животным и сообщать о встречах с ними специалистам.
В конце лета и начале сентября 2026 года в нескольких регионах России также сообщали о случаях выхода медведей к людям. Это связывали с сезонным набором веса животных и увеличением их численности. В отдельных районах вводили режимы повышенной готовности, закрывали туристические маршруты и принимали меры в отношении хищников, представляющих опасность.
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