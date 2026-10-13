Жителей Кузбасса предупредили о выходе медведей к жилым домам

13 октября 2026, 17:04

В Сибири медведей замечают возле деревень и дачных участков

Фото: istockphoto / DrDjJanek

В Сибирском федеральном округе участились случаи выхода бурых медведей к жилым домам, дачным кооперативам и деревням. Жителей просят временно воздержаться от походов в лес и соблюдать осторожность на дачных участках. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на «КП Томск».