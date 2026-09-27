SHOT: В Киеве прогремели мощные взрывы, загорелись складские помещения

27 сентября 2026, 01:48

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Киеве прогремели мощные взрывы. Предварительно, в результате атаки ВС РФ по складским помещениям начался сильный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры случившегося.