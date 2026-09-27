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SHOT: В Киеве прогремели мощные взрывы, загорелись складские помещения

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Киеве прогремели мощные взрывы. Предварительно, в результате атаки ВС РФ по складским помещениям начался сильный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры случившегося.



По словам местных жителей, в Соломенском районе Киева раздался мощный взрыв. Через некоторое время последовала повторная детонация. В небо поднялись искры, очевидцы разглядели грибовидное облако на расстоянии нескольких километров. Предположительно, целью удара мог стать склад боеприпасов ВСУ.

Кроме того, в Шевченковском районе уничтожен офис оператора мобильной связи и интернет-провайдера «Vodafone». Уточняется, что в атакованном здании находился крупный дата-центр. Также поступает информация о серьёзном возгорании и ярком зареве на территории складских помещений в Одессе.

Мария Моисеева

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