Легковушка перевернулась после столкновения с двумя авто в Подмосковье

27 сентября 2026, 00:11

Легковушка перевернулась после столкновения с двумя авто в подмосковном Жуковском

Фото: канал в MAX «Подмосковная полиция»/@mvd50

В Жуковском случилось ДТП с легковушками, в результате которого одна из машин опрокинулась. Об этом сообщили в канале «Подмосковная полиция» на платформе MAX.