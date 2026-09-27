Легковушка перевернулась после столкновения с двумя авто в Подмосковье
В Жуковском случилось ДТП с легковушками, в результате которого одна из машин опрокинулась. Об этом сообщили в канале «Подмосковная полиция» на платформе MAX.
Авария случилась вечером 26 сентября возле одного из домов на улице Гагарина. По предварительным сведениям, два легковых автомобиля врезались друг в друга.
После удара первую машину отбросило на тросовое ограждение. Второй участник ДТП задел бордюр и стоявшую рядом припаркованную легковушку, затем его транспортное средство перевернулось. Несмотря на серьёзные повреждения авто, никто из людей в результате инцидента не пострадал.
В настоящий момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее стала известна судьба россиянина, пропавшего на Бали три дня назад. До своего исчезновения мужчина жил на острове с женой и детьми и занимался элитной недвижимостью. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: