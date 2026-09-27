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Компания Boeing обнаружила сбой в программном обеспечении самолетов 737 MAX

WSJ: Сбой в ПО Boeing 737 MAX может привести к отказу автоматической функции навигации
Фото: iStock/the_guitar_mann

В программном обеспечении (ПО) самолетов Boeing 737 MAX выявили сбой, который может привести к отказу автоматической функции навигации. Это вызвало опасения за безопасность при посадке, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).



Проблема возникла после обновления программного обеспечения в кабине пилотов. Некорректная работа ПО возможна, если экипаж изменит запланированный маршрут после ухода на второй круг. В такой ситуации пилотам, вероятно, придется перейти на ручное управление, лишившись части функций автопилота.

Согласно материалу, сбой в ПО может создать дополнительную нагрузку на экипаж во время посадки самолета. Компания Boeing подтвердила наличие проблемы. Управление гражданской авиации США в настоящий момент изучает информацию о сложившейся ситуации.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Ярославской области два рейсовых автобуса столкнулись недалеко от Переславля-Залесского. Подробности читайте здесь.

Мария Моисеева

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