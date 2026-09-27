Компания Boeing обнаружила сбой в программном обеспечении самолетов 737 MAX

27 сентября 2026, 00:43

WSJ: Сбой в ПО Boeing 737 MAX может привести к отказу автоматической функции навигации

Фото: iStock/the_guitar_mann

В программном обеспечении (ПО) самолетов Boeing 737 MAX выявили сбой, который может привести к отказу автоматической функции навигации. Это вызвало опасения за безопасность при посадке, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).