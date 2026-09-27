Компания Boeing обнаружила сбой в программном обеспечении самолетов 737 MAX
В программном обеспечении (ПО) самолетов Boeing 737 MAX выявили сбой, который может привести к отказу автоматической функции навигации. Это вызвало опасения за безопасность при посадке, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Проблема возникла после обновления программного обеспечения в кабине пилотов. Некорректная работа ПО возможна, если экипаж изменит запланированный маршрут после ухода на второй круг. В такой ситуации пилотам, вероятно, придется перейти на ручное управление, лишившись части функций автопилота.
Согласно материалу, сбой в ПО может создать дополнительную нагрузку на экипаж во время посадки самолета. Компания Boeing подтвердила наличие проблемы. Управление гражданской авиации США в настоящий момент изучает информацию о сложившейся ситуации.
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