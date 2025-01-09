Shot: в Славянске-на-Кубани прогремели сильные взрывы в небе над городом

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В Славянске-на-Кубани Краснодарского края прогремели сильные взрывы в небе над городом. Об этом сообщает Shot.
«Взрывы прямо сейчас гремят в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. По предварительным данным, сработала система ПВО», — пишут в telegram-канале.
Звуки взрывов стали слышны над городом в районе 01:30 ночи. По словам местных жителей, сначала было слышно до трех громких хлопков, но после паузы они начались с большей силой. В общей сложности сообщается, что жители города услышали от четырех до 11 взрывов. На окраине Славянске-на-Кубани были видны вспышки. Об этом же рассказали жители станиц Полтавская и Петровская. Официальные источники пока не комментировали данную ситуацию. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.
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Иван Мусатов