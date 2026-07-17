SHOT: ВС РФ нанесли ракетный удар по Одессе, поразив военные объекты
Российские силы нанесли ракетные удары по военным объектам в Одессе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в Сумах после прилёта пяти корректируемых авиабомб повреждения получило нежилое здание. Также под удар попал Николаев. Однако основные события развернулись в Одессе: атаке подвергся аэродром «Школьный», который украинские силы используют для запуска беспилотников по Крыму.
Очевидцы видели зарево от пожара на месте прилёта, а затем прогремели новые взрывы – по складским помещениям в центре города, портам Одессы и Черноморска. Местные жители заявили о серии хлопков, от которых «подпрыгивали дома». Ближе к пяти утра прошла последняя волна ударов – ракетами Х-59. После этого в соцсетях появились кадры мощного возгорания.
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