SHOT: ВС РФ уничтожили под Купянском терминалы Starlink и оставили ВСУ без связи

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Российские войска уничтожили на Купянском направлении несколько терминалов спутникового интернета Starlink. Тем самым отдельные подразделения ВСУ на этом участке остались полностью без связи.
Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. В публикации указано, что ночью российские военные обнаружили, а затем уничтожили при помощи ударных беспилотных летательных аппаратов сразу четыре терминала связи в окрестностях населённого пункта Кучеровка. В результате без возможности использовать спутниковый интернет остались украинские части в радиусе двух километров.
Украинские войска с 2022 года используют терминалы Starlink для связи между своими военнослужащими через интернет. Эти средства коммуникации стали привлекательной целью для российских военных и им зачастую удаётся оставить ВСУ без связи, уничтожая терминалы.
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