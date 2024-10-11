На правом берегу Днепра уничтожили антенны Starlink украинских войск

Фото: Минобороны РФ
Операторы FPV-дронов из группировки войск «Днепр» успешно выявили и уничтожили спутниковые антенны системы Starlink, используемые ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в министерстве обороны России.
«В ходе разведывательного полета был обнаружен замаскированный комплекс спутниковой связи Starlink. Операторы приняли решение уничтожить его с помощью ударных дронов-камикадзе. Удары оказались точными, и все антенны и ретрансляторы были выведены из строя», — заявили в оборонном ведомстве.Специалисты дронов работают в паре: один оператор запускает дрон, а другой корректирует его полет для точного наведения на цель. Помимо уничтожения антенн, с помощью беспилотников мотострелковая бригада наблюдает за передвижениями противника, проводит корректировку артиллерийских ударов и наводит дроны на важные цели в режиме реального времени.
Ранее сообщалось, что компания «МПК-Сталь» завершила все испытания беспилотного вездехода МК750 «Калужанин», разработанного на базе управляемой роботизированной платформы. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Карасев. В ближайшее время начнется серийное производство машины.
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