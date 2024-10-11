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На правом берегу Днепра уничтожили антенны Starlink украинских войск

Операторы FPV-дронов уничтожили на правом берегу Днепра антенны ВСУ Starlink
11 октября 2024, 06:01
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Операторы FPV-дронов из группировки войск «Днепр» успешно выявили и уничтожили спутниковые антенны системы Starlink, используемые ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в министерстве обороны России.

«В ходе разведывательного полета был обнаружен замаскированный комплекс спутниковой связи Starlink. Операторы приняли решение уничтожить его с помощью ударных дронов-камикадзе. Удары оказались точными, и все антенны и ретрансляторы были выведены из строя», — заявили в оборонном ведомстве.
Специалисты дронов работают в паре: один оператор запускает дрон, а другой корректирует его полет для точного наведения на цель. Помимо уничтожения антенн, с помощью беспилотников мотострелковая бригада наблюдает за передвижениями противника, проводит корректировку артиллерийских ударов и наводит дроны на важные цели в режиме реального времени.



Ранее сообщалось, что компания «МПК-Сталь» завершила все испытания беспилотного вездехода МК750 «Калужанин», разработанного на базе управляемой роботизированной платформы. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Карасев. В ближайшее время начнется серийное производство машины.

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Военные вытащили застрявший танк Т-72 Б3М из-под носа ВСУ
11 октября 2024, 06:10

Фото: Минобороны РФ

Танкисты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Юг» провели успешную операцию по эвакуации застрявшего танка Т-72 Б3М своих сослуживцев в непосредственной близости от позиций ВСУ на кураховском направлении. Об этом рассказал механик-водитель танка с позывным «Сварной».
Во время штурма укрепрайона противника, один из танков «сел на брюхо» сего в 20-30 метрах от украинских позиций. Было принято решение о срочной эвакуации машины.

Экипаж оперативно продумал план спасения и вместе с командиром отправился на выполнение задачи. В ходе операции, несмотря на огонь со стороны противника, они смогли накинуть тросы и вытянуть застрявший танк, работая в условиях максимального риска.

«Мы подъехали прямо под нос противника. Я не знаю, какова была их реакция, когда они увидели, что мы забираем танк у них на глазах», — с ухмылкой рассказал «Сварной».
Третий танк в это время прикрывал операцию, отвлекая огонь противника на себя. Вся эвакуация заняла всего три минуты, хотя, по словам механика, в этот момент казалось, что прошел целый час.

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#машины
#танк
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Politico: шансы на исполнение требований Зеленского крайне малы
11 октября 2024, 05:40

Западные страны с большой осторожностью относятся к требованиям Владимира Зеленского о дальнейшей поддержке Украины, и вероятность их выполнения крайне мала, сообщает издание Politico.
По оценке журналистов, шансы на выполнение ключевых запросов Зеленского — вступление Украины в НАТО и поставку дальнобойных ракет — практически нулевые. Вступление в альянс авторы статьи оценили как «почти без шансов», несмотря на обещания НАТО о будущем членстве Украины. США и Германия продолжают возглавлять группу стран, не готовых к принятию Киева, опасаясь возможных последствий.

Схожим образом была охарактеризована перспектива поставок немецких крылатых ракет Taurus. Германия, несмотря на давление, последовательно отказывается разрешить поставку этих ракет. Канцлер Олаф Шольц твёрдо стоит на позиции, что такие поставки могут привести к нежелательной эскалации конфликта.

Тем не менее, авторы статьи отмечают, что более вероятными могут быть поставки дополнительных систем противоракетной обороны и углубление сотрудничества между европейскими военными концернами и украинскими предприятиями.

Ранее Зеленский в ходе встречи с президентом США Джо Байденом пытался добиться разрешения на удары дальнобойным оружием по территории России, однако Белый дом не стал менять свою политику в этом вопросе.

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#зеленский
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В России завершили испытания беспилотного вездехода «Калужанин»
11 октября 2024, 05:18

Фото: istock/Semen Salivanchuk

Компания «МПК-Сталь» завершила все испытания беспилотного вездехода МК750 «Калужанин», разработанного на базе управляемой роботизированной платформы.
Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Карасев. В ближайшее время начнется серийное производство машины.

«Калужанин» представляет собой дрон-вездеход, созданный для транспортировки среднегабаритных грузов по пересечённой местности. Управляется он дистанционно с пульта и, по словам Карасева, не имеет аналогов. Машина позволяет сократить затраты на ручной труд и окупается за несколько месяцев.

Вездеход на 80% состоит из деталей серийного автомобиля УАЗ, что обеспечивает высокую надёжность и лёгкость в ремонте. В основе разработки лежит универсальная платформа, которая может использоваться для создания как крупных дизельных машин, так и лёгких вездеходов, таких как МК750 «Калужанин».

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#производство
#дрон
#труд
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#компании
#машины
#всу
#машина
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Алаудинов: ВСУ терпят поражение сразу на нескольких участках в Курской области
11 октября 2024, 04:51

Украинские войска терпят поражение на нескольких участках в Курской области, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, российские войска успешно продвигаются на около десяти участках фронта, демонстрируя значительные тактические достижения. Алаудинов подчеркнул, что ежедневно российские силы захватывают ключевые позиции украинских войск, что приближает освобождение региона.

«С таким темпом скоро можно будет заявить об окончательном освобождении Курской области, и россияне услышат о хороших результатах», — отметил он.
Ранее сообщалось, что российские войска продолжают ликвидировать боевиков ВСУ в Курской области, что ухудшает положение украинских войск в регионе.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что украинские вооруженные силы на Курском направлении находятся в состоянии паники и замешательства. По его словам, российские подразделения фиксируют признаки дезорганизации среди противника, а техника ВСУ спешно покидает свои позиции.

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#зеленский
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«Зверь с ракетами»: на Западе восхитились российским МРК «Ржев»
11 октября 2024, 04:05

Фото: Минобороны РФ

Журнал The National Interest высоко оценил малый ракетный корабль (МРК) «Ржев», назвав его «зверем с ракетами» благодаря его мощному вооружению, несмотря на компактные размеры.
В статье отмечается, что «ржев», построенный по проекту 22800 «Каракурт», способен нести противокорабельные крылатые ракеты «Калибр-НК» или «Оникс», а также оснащен 76,2-мм автоматической пушкой. Длина корабля составляет всего 67 метров, что делает его достаточно маневренным и компактным для выполнения сложных боевых задач.

«Россия смещает акцент на создание более эффективных и компактных кораблей, таких как ракетные корветы проекта "Каракурт". Это важное изменение в стратегическом подходе», — говорится в материале.
Производством кораблей данного проекта занимаются несколько судостроительных заводов, в том числе «Пелла» и Амурский судостроительный завод, где уже строятся новые корпуса для российского флота.

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Алаудинов: Украинские войска на Курском направлении впали в панику
11 октября 2024, 00:37

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Украинские вооруженные силы на Курском направлении находятся в состоянии паники и замешательства, сообщил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, российские подразделения фиксируют признаки дезорганизации среди противника, а техника ВСУ спешно покидает свои позиции.

«Противник ежедневно теряет значительные участки. Сегодня мы наблюдали, как большая группа вражеской техники просто сбежала с территории Курской области, оставив за собой сожжённые танки», — рассказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
Он также отметил, что российские силы уничтожили штаб батальона ВСУ вместе с его командиром, противник не смог эвакуировать раненых и тела погибших. Алаудинов добавил, что в такой ситуации вскоре можно ожидать полного освобождения Курской области.

По данным Минобороны РФ, украинская армия на Курском направлении потеряла более 20 тысяч человек, а её попытки наступления были успешно отбиты российскими силами. В регионе введён режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности местных жителей.

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Тарабрин: ВСУ расстреливают мирных жителей Курской области, но Запад молчит
10 октября 2024, 21:36

Фото: РИА Новости/Сергей Отрошко

ВСУ устраивают расстрелы в Курской области, издеваются и угоняют в плен мирных жителей, но Запад молчит, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин на заседании исполнительного совета в Гааге. По его мнению, дело в том, что у них «на русских право на жизнь не распространяется».
«Украинские националисты в шевронах и касках времен Третьего Рейха расстреливают, издеваются и угоняют в плен жителей Курской области. Но Запад молчит, ведь «на русских право на жизнь не распространяется», — пояснил он.
Тарабрин также отметил, что, когда на Украине сотрудники военкоматов похищают мужчин и отправляют на фронт, пытающихся сбежать за рубеж — расстреливают на границе, а власти отказываются от президентских выборов, Запад снова молчит, но призывает принять Киев в Евросоюз и НАТО.

По его словам, все это говорит лишь о том, что Украина со всеми этими проблемами «полностью отвечает стандартам демократии».

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В Курской области началась вторая фаза контрнаступления ВС РФ, подробности
Mash: ВС РФ начали вторую фазу контрнаступления в Курской области
10 октября 2024, 21:09

Фото: Минобороны России

В Курской области началась вторая фаза контрнаступления ВС РФ. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что российским военным уже удалось освободить село Любимовка и ключевую для ВСУ дорогу Суджа-Коренево.
По информации издания, российским бойцам удалось взять хутор Зеленый Шлях, Нижний Клин, Любимовку и трассу из Суджи в Коренево, которой украинские боевики пользовались для снабжения своих подразделений.
«Прямо сейчас наши идут в направлении Суджи», — указано в сообщении.
Большая часть украинской армии бросает позиции и бежит в сторону Незалежной, отмечает канал, а среди тех, кто остался — пленных минимум, «подавляющее число ВСУшников — «двухсотые».

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«Я пришел»: Зеленский сделал заявление о прекращении огня на Украине
Зеленский: Киев не обсуждал с Западом прекращение огня на Украине
10 октября 2024, 20:27

Украинская сторона не говорила с Западом о прекращении огня в конфликте с РФ. Об этом пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на главу киевского режима Владимира Зеленского.
Он опроверг данные во время пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном. Зеленский подчеркнул, что в повестке переговоров не значилась приостановка боевых действий в обмен на гарантии членства Украины в Евросоюзе.

«Сегодня было много информации, что я пришел, чтобы поговорить о прекращении огня. Нет, нет, это неправда», — прокомментировал экс-президент Украины, чей срок истек 20 мая.
Ранее сообщалось, какие проблемы испытывает Владимир Зеленский в зоне спецоперации на Украине. Рассматривались два важных момента.

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