Белоусов сыграл по-американски: как ВС РФ используют Starlink и лишают ВСУ возможности контрнаступления

Фото: Риа Новости/ Вадим Савицкий
Российских военных в зоне СВО снабдят терминалами Starlink. Министерство обороны РФ под командованием Андрея Белоусова заполучило в пользование технологию SpaceX, сообщает The Washington Post.
И у армии России есть Starlink
Терминалы Starlink — система высокоскоростного интернета. Он обладает меньшей задержкой в сравнении с обычным спутниковым интернетом. По мнению WP, именно технология SpaceX давала украинским войскам преимущество перед ВС РФ на поле боя. С помощью высокоскоростного спутникового интернета можно отправлять больше беспилотников и делать более точные удары с ними.
«Терминалы, которые позволяют командирам наблюдать за полем боя с помощью дронов и обеспечивают безопасную связь между солдатами, попадают под действие санкций, запрещающих поставку Москве американских электронных устройств», — переводит материал WP телеграм-канал BRIEFLY.В статье говорится, что россияне приобретают терминалы Starlink через чёрный рынок. Технологии Илона Маска позволили армии России успешно продвинуть войска на территории ДНР, убеждены в WP.
За счёт сравнения сил на поле боя ВС РФ может активнее отражать атаки ВСУ и проводить более эффективные наступления.
ВСУ потеряли преимущество
Украинские военные обвинили американского миллиардера Илона Маска — главу компании SpaceX — в бездействии относительно использования русскими терминалов Starlink. ВСУ уверены в том, что Маск пособничает России.
«Они просто подавили нас», — говорит украинский офицер 72-й механизированной бригады.
Эта бригада удерживала окрестности Угледара с 2022 года, а после появления у ВС РФ американских терминалов была вынуждена отступить. Военные убеждены, что тому виной появление у русских возможности аналогичным Украине способом отражать атаки.
Илон Маск с матерью Мэй Маск (Фото: соцсети Илона Маска)
Всем или никому: почему США не отключает Россию от Starlink?
Москва без существенных потерь обходит санкции Запада. Киев и Вашингтон не могут отключить России доступ к технологиям SpaceX без ущерба для ВСУ. Проблема заключается в технической составляющей устройств Маска.
«Терминалы Starlink распространялись по российским позициям весь год, но только в последние несколько месяцев их влияние стало по-настоящему ощутимым», — передает WP.
У Starlink есть техническая возможность, позволяющая выводить из сети определенные терминалы. Для этого нужен лишь идентификационный номер. Источник WP в компании объяснил, что SpaceX может определять местоположение использующихся устройств благодаря их сигналам со спутников и даже блокировать зоны приёма сети. В действительности же сложно определить конкретного пользователя, в условиях когда русские и украинские военные одновременно находятся на поле боя.
«Украинские войска сейчас находятся на территории России. Где именно проходит линия фронта? Если провести линию, где технология работает, а где нет, то, по сути, вы не даете украинцам перейти в наступление», — рассуждает директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон.
Когда в августе украинская армия зашла на территорию России, то они обнаружили, что их устройства не работают. Географические ограничения не позволяли ВСУ пользоваться Starlink, отмечает газета.
Для Киева и Вашингтона есть еще один способ пресечь использование технологии Маска российскими военными. Эксперт по безопасности Американского института предпринимательства Тодд Харрисон объяснил, что украинской и американской стороне стоит собрать идентификаторы терминалов и предоставить их компании SpaceX для последующего запрета доступа.
Белоусов поставил Киев и Вашингтон в затруднительное положение
Минуя санкции и ограничения, Министерство обороны смогло заполучить технологии SpaceX. Сейчас украинская сторона «загнана в угол», ведь они не могут лишить ВС РФ высокоскоростного интернета без ущерба для своей армии.
К 2027 году планируется выпуск отечественного сервиса широкополосной спутниковой связи, который позволит снабдить всю Россию высокоскоростным интернетом. Ранее в мае 2024 года на орбиту Земли отправили путники связи стандарта 5G и спутниковые терминалы.
Министр обороны Андрей Белоусов также стал инициатором продвижения стратегии «Перспективные космические системы и сервисы». Ещё будучи на вице-премьером от имени правительства в 2023 году он подписал нужные документы. Российские власти будут финансово поддерживать эту инициативу. Одна из основных задач кампании — переход к формированию объединённой информационной космической системы России.
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Ольга Енгалычева