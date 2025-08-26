В Воронеже 8-летний мальчик погиб после пожара в квартире жилого дома
Спасатели обнаружили тело 8-летнего мальчика после ликвидации пожара в квартире жилого дома в Советском районе Воронежа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Воронежской области.
Трагический инцидент произошел вечером 26 августа 2025 года. Для установления точной причины смерти ребенка будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи проводят тщательный осмотр места происшествия и опрос свидетелей, обстоятельства возгорания в доме выясняются.
«В ходе пожара также пострадал мужчина, который доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — добавили в пресс-службе СК.