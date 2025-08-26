Трамп пригрозил ввести санкции против Украины за медленное урегулирование конфликта

26 августа 2025, 23:13

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении санкций и импортных пошлин в отношении не только России, но и Украины. На эти меры он пойдет, если урегулирование конфликта затянется, передает ТАСС.





Выступая на заседании президентского кабинета в Белом доме, политик подчеркнул, что стремится предотвратить гибель «тысяч молодых людей». Он рассматривает торговые ограничения как инструмент воздействия на обе стороны конфликта.





«Я могу спасти (людей) за счет применения санкций или очень мощной системы пошлин, очень дорогостоящих для России или Украины или кого бы то ни было», — сказал он.