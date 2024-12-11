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SHOT: ВСУ атаковали Таганрог ракетами-дронами «Паляница»

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

В ночь на 11 декабря город Таганрог Ростовской области подвергся ракетному удару. По предварительным данным, для атаки ВСУ использовали новые украинские ракеты-дроны «Паляница».


Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Местные жители сообщают, что атака началась около 4:20 утра. В небе над были слышны звуки не менее десяти разрывов. Сработала система противовоздушной обороны на фоне звучащих сирен воздушной тревоги, предупреждающей граждан об опасности. В результате удара получило повреждение промышленное предприятие. На стоянке около объекта сгорели 14 автомобилей. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Новая украинская ракета-дрон «Паляница» впервые была применена в ходе боевых действий в августе этого года. Дальность полёта беспилотника достигает 750 километров, скорость — около 900 километров в час. Боевая часть ракеты-дрона составляет от 30 до 50 килограммов.

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#атака
#ростовская область
В Госдуме заявили об ответной мере на ракетный удар по Таганрогу
Депутат Чепа заявил об ответной мере на ракетный удар ВСУ по Таганрогу
11 декабря 2024, 11:20

Фото: iStock/Diy13

Россия задействует все возможные средства, чтобы ответить на ракетную удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Таганрогу. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Будем уничтожать эти беспилотники [и ракеты], будем освобождать территории дальше, вести боевые действия. Мы работаем на всех направлениях, поверьте, — и политическом, и Министерство обороны успешно атакует на всех фронтах», – цитирует слова депутата «Лента.ру».
По его мнению, Киев таким образом произвести впечатление на западных союзников.

В ночь на 11 декабря город Таганрог Ростовской области подвергся ракетной атаке. По предварительным данным, для атаки ВСУ использовали новые украинские ракеты-дроны «Паляница».

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#вс рф
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Стало известно, как водитель на Украине спас молодого человека от призыва в армию
Водитель на Украине спас мужчину от призыва в армию
11 декабря 2024, 10:59

Фото: istockphoto/Michele Ursi

На Украине водитель автомобиля стал свидетелем погони, организованной представителем ТЦК (украинский аналог военкомата), за молодым человеком, пытавшимся избежать призыва в армию. Об этом пишет «Страна.ua».
Согласно информации издания, инцидент произошел на одной из улиц города. Сотрудник ТЦК гнался за молодым человеком, когда рядом с ним внезапно остановился автомобиль. Водитель открыл дверь и молодой человек успел запрыгнуть в машину, что позволило ему избежать призыва. Сотрудник ТЦК не смог догнать уезжающий автомобиль и вернулся назад.

В интернете активно появляются видео, на которых сотрудники украинских военкоматов, зачастую применяя силу и даже избивая мужчин призывного возраста, забирают их в микроавтобусы и уводят в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что в городе Полонное Хмельницкой области мужчина применил слезоточивый газ после того, как сотрудники территориального центра комплектования отказались от предложенной им взятки в размере 200 евро.

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Командир морпехов Гранит: Офицеры ВСУ приказывают расправляться над жителями
11 декабря 2024, 10:43

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Военнослужащие ВСУ получают от командования приказы на жестокие расправы над мирными жителями Курской области. Об этом рассказал командир батальона 177-го полка морской пехоты с позывным Гранит.
В разговоре с ТАСС он сообщил, что имеются данные радиоперехватов об украинском оперативном дежурном, который отдаёт такие приказы. Известен даже его позывной, в чём-то «говорящий» — Звериный.

«Фашистская позиция по отношению к мирным жителям, которые не виноваты ни в чем, но тем не менее они становятся жертвами таких методов», — сказал российский офицер.

По словам Гранита, Звериный отдаёт приказы солдатам своих подразделений «ловить и расправляться с мирными жителями» максимально жестокими способами.

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#всу
#курская область
#солдаты
#жители
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«Колошматило»: Жительница Таганрога рассказала, как пережидала ракетную атаку
Жительница Таганрога рассказала, что с семьей пережидала ракетную атаку в ванной
11 декабря 2024, 10:23

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Жительница Таганрога рассказала, что с семьей пережидала ракетную атаку в ванной. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Виктории, она и ее семья проживают в многоквартирном доме, который разложен в западной части города. Она отметила, что взрывов было около 20 штук.

Сразу после начала атаки женщина с ребенком и мужем укрылись в ванной. По ее словам, стены «колошматило», а вентиляционные решетки чуть не выпрыгнули. Она отметила, что в ванной комнате они просидели час, а после того как сирены смолкли, семья попыталась вернуться к нормальной жизни и «пошли пытаться спать». По словам Виктории, в доме отключили отопление и горячую воду. Район котельной в настоящее время оцеплен.

Напомним, что ранее врио губернатора области Юрий Слюсарь сообщил, что Таганрог подвергся ракетной атаке ночью, в результате которой было повреждено промышленное предприятие, а также сгорело 14 автомобилей. Глава города Светлана Камбулова отметила, что пострадала котельная на улице Циолковского, в результате чего 27 многоквартирных домов остались без теплоснабжения.

Появилось видео последствий атаки ВСУ на Таганрог
Появилось видео последствий атаки ВСУ на Таганрог

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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Боевики ВСУ атакуют Ростовскую область с помощью БПЛА
Под Каменском в Ростовской области уничтожили беспилотник
11 декабря 2024, 10:10

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что средства ПВО сработали под Каменском, успешно перехватив и уничтожив один беспилотный летательный аппарат противника. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По информации оперативных служб, в результате инцидента пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. Слюсарь отметил, что работа системы противовоздушной обороны продолжает обеспечивать безопасность региона.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стало известно, что власти Киева стремятся создать условия, способствующие провокации ядерного конфликта.

До этого Минобороны РФ сообщило, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены над территорией Брянской области 14 БПЛА ВСУ.

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#всу
#пво
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Комбат Гранит рассказал о деморализованных солдатах ВСУ в Курской области
11 декабря 2024, 10:03

Фото: istockphoto/zabelin

Солдатам 177-го полка морской пехоты в Курской области противостоят в основном мобилизованные военнослужащие ВСУ и они выглядят полностью деморализованными. Об этом сообщил командир батальона морпехов с позывным Гранит.
В разговоре с ТАСС он рассказал, что сейчас против его бойцов на линии боевого соприкосновения находятся в основном солдаты подразделений территориальной обороны, у которых не прослеживается большого желания воевать и умирать за Украину.

«В целом могу сказать, что в принципе противник деморализован», — сказал российский офицер.

По словам Гранита, на самых важных участках фронта российским военным противостоят военнослужащие элитных украинских подразделений, но и они также терпят поражения, что не может не подрывать их боевой дух.

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#всу
#курская область
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В Киеве выяснили, на сколько им хватит оружия в случае отказа США от помощи
Министр финансов Марченко: Киеву хватит средств, оружия и боеприпасов на полгода
11 декабря 2024, 09:52

Фото: istockphoto/Svet Ivan

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что в случае прекращения помощи со стороны США, Киеву будет достаточно ресурсов, оружия и боеприпасов на протяжении полугода. Об этом пишет РИА Новости.
«Я думаю, у нас достаточно средств, достаточно оружия, достаточно ракет и артиллерийских снарядов, чтобы продержаться, по крайней мере, в первой половине 2025 года», — сказал он.

Министр финансов подчеркнул, что Киеву необходимо разработать стратегию для установления необходимых условий для сотрудничества с администрацией Дональда Трампа, который победил на выборах президента США.

Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#сша
#россия
#конфликт
#оружие
#сво
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С 6 августа российские бойцы взяли в плен около 500 солдат ВСУ в Курской области
11 декабря 2024, 09:41

Фото: istockphoto/Sinenkiy

С начала вторжения в Курскую область 6 августа российские военные взяли здесь в плен около 500 боевиков ВСУ. Об этом рассказал представитель силовых структур РФ.
Такую цифру источник назвал в разговоре с ТАСС. Собеседник агентства отметил, что часто военнослужащие ВСУ сдаются в плен целыми группами. Нередки случаи, когда сослуживцы пытаются обстреливать или атаковать при помощи беспилотников тех солдат ВСУ, которые идут сдаваться в плен.

Солдаты ВСУ, настроенные на лёгкую добычу и мародёрство, как им обрисовывало операцию командование, оказались в мясорубке, где суровая реальность войны сломала все их ожидания. Что касается потерь противника, то, по данным министерства обороны РФ, за всё время боевых действий в Курской области Вооружённые силы Украины потеряли более 39 660 военнослужащих.

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#солдаты
#всу
#рф
#курская область
#плен
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Волонтёр Карпенко рассказала о сожжённых дотла ВСУ лесах в Курской области
11 декабря 2024, 09:23

Фото: istockphoto/Toa55

Военнослужащие ВСУ целенаправленно выжигали леса в Курской области и препятствовали приезду пожарных. Об этом рассказала руководитель волонтёрского движения «Вторая жизнь» Мария Карпенко.
В разговоре с ТАСС она сообщила, что украинские солдаты поджигали леса, пожар из-за сухой и ветренной погоды быстро распространялся. А пожарные не могли подъехать, так как в районе возгорания постоянно барражировали беспилотники и атаковали всё, что движется. К тому же, вокруг действовали диверсионно-разведывательные группы противника. Позже все машины экстренных служб были оснащены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), добавила волонтёр.

Кроме того, по словам Карпенко, проезд к местам пожаров осложняли разбитые дороги. По её словам, из-за воронок асфальт в приграничных районах был такой, что «просто так не проедешь».

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#солдаты
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