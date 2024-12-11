SHOT: ВСУ атаковали Таганрог ракетами-дронами «Паляница»

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В ночь на 11 декабря город Таганрог Ростовской области подвергся ракетному удару. По предварительным данным, для атаки ВСУ использовали новые украинские ракеты-дроны «Паляница».
Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Местные жители сообщают, что атака началась около 4:20 утра. В небе над были слышны звуки не менее десяти разрывов. Сработала система противовоздушной обороны на фоне звучащих сирен воздушной тревоги, предупреждающей граждан об опасности. В результате удара получило повреждение промышленное предприятие. На стоянке около объекта сгорели 14 автомобилей. По предварительным данным, обошлось без жертв.
Новая украинская ракета-дрон «Паляница» впервые была применена в ходе боевых действий в августе этого года. Дальность полёта беспилотника достигает 750 километров, скорость — около 900 километров в час. Боевая часть ракеты-дрона составляет от 30 до 50 килограммов.
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Александр Бойцов