SHOT: ВСУ атовали Брянскую область реактивными БПЛА
В Брянской области средства противовоздушной обороны отражают атаку реактивных БПЛА ВСУ. Очевидцы сообщают о взрывах и перебоях с электричеством. В одном из районов могло начаться возгорание, передает Telegram-канал SHOT.
Мощные хлопки начали раздаваться на окраине Брянска около полуночи. Одновременно с этим люди наблюдали в небе яркие вспышки. После серии взрывов в домах несколько раз «моргнул» свет, а на отдельных улицах электроэнергия пропала полностью.
Звуки пролёта дронов и детонации также слышали жители Дятькова, Фокина и Сельца. Над регионом работает ПВО. Предварительно, уже сбито несколько воздушных целей. Официальная информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.
Ранее в Брянской области объявили ракетную и беспилотную опасность. Власти призывали граждан укрыться в помещениях и не подходить к окнам.
Читайте также: