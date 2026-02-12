SHOT: ВСУ атовали Брянскую область реактивными БПЛА

12 февраля 2026, 01:25

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Брянской области средства противовоздушной обороны отражают атаку реактивных БПЛА ВСУ. Очевидцы сообщают о взрывах и перебоях с электричеством. В одном из районов могло начаться возгорание, передает Telegram-канал SHOT.