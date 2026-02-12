Пассажир рейса Пекин – Москва умер после экстренной посадки самолета в Казани
На борту самолёта, летевшего из Пекина в Москву, скончался пассажир. Об этом сообщили в канале центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России в мессенджере Мах.
Воздушное судно экстренно село в аэропорту Казани 11 февраля в 15:30 по московскому времени. Предварительно, причиной вынужденной посадки стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.
После приземления мужчина 1988 года рождения умер. Прибывшие медики, осмотрел тело, констатировали смерть. В настоящее время следователи проводят проверку и устанавливают точные обстоятельства случившегося.
