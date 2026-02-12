В Белгородской области посла атаки FPV-дрона ВСУ погиб мирный житель

12 февраля 2026, 00:15

Фото: iStock/ELizabethHoffmann

В Белгородской области украинский дрон атаковал легковой автомобиль, в результате погиб водитель. Об этом сообщил поздним вечером 11 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.





Беспилотник ВСУ нанес удар по машине в селе Волчья Александровка Волоконовского округа. Транспортное средство получило серьезные повреждения. Ранения пострадавшего от атаки FPV-дрона оказались смертельными — мужчина скончался на месте.





«Искренние соболезнования родным и близким погибшего...», — добавил Гладков.