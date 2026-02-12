В Белгородской области посла атаки FPV-дрона ВСУ погиб мирный житель
В Белгородской области украинский дрон атаковал легковой автомобиль, в результате погиб водитель. Об этом сообщил поздним вечером 11 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Беспилотник ВСУ нанес удар по машине в селе Волчья Александровка Волоконовского округа. Транспортное средство получило серьезные повреждения. Ранения пострадавшего от атаки FPV-дрона оказались смертельными — мужчина скончался на месте.
«Искренние соболезнования родным и близким погибшего...», — добавил Гладков.Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.