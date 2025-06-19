Shot: ВСУ пытались атаковать регионы России дронами-камикадзе «Чаклун-В»

19 июня 2025, 09:23

Фото: iStock/NiseriN

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили масштабную попытку атаки на российские регионы, запустив восемь десятков беспилотников типа «Чаклун-В» и дронов кустарного производства. Об этом сообщает Telegram-канал «‎Shot».