Shot: ВСУ пытались атаковать регионы России дронами-камикадзе «Чаклун-В»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили масштабную попытку атаки на российские регионы, запустив восемь десятков беспилотников типа «Чаклун-В» и дронов кустарного производства. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».
По имеющейся информации, все беспилотники были запущены из Черкасской области Украины и были снаряжены боевой частью, состоящей из пластита массой около пяти килограммов.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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