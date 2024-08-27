SHOT: ВСУ подошли к границе с Белгородской областью, идет бой у Нехотеевки

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina
Боевики ВСУ подошли к границе с Белгородской областью, сообщает SHOT, ссылаясь на источник. Пограничники РФ дают противнику отпор у населенного пункта Нехотеевка. По предварительной информации, ВСУ имеют восемь бронеавтомобилей, а также до 60 единиц живой силы.
Известно, что их отбросили наши артиллеристы при подходе к границе, однако враг укрылся в лесополосе и продолжает огонь.
Россия проводит спецоперацию в Донбассе с 24 февраля 2022 года. Украинские радикалы активно атакуют приграничные территории РФ. Одно из дерзких нападений было совершено утром, 6 августа, в приграничье Курской области.
Накануне президент России Владимир Путин поручил профинансировать подразделения теробороны в приграничных территориях из федерального бюджета.
Читайте также:
Зеленский назвал самое сложное направление для ВСУ
Российские военные нашли в схроне ВСУ готовые к применению химвещества
Стало известно, что боевиков ВСУ готовят к применению химоружия западного производства
Россия проводит спецоперацию в Донбассе с 24 февраля 2022 года. Украинские радикалы активно атакуют приграничные территории РФ. Одно из дерзких нападений было совершено утром, 6 августа, в приграничье Курской области.
Накануне президент России Владимир Путин поручил профинансировать подразделения теробороны в приграничных территориях из федерального бюджета.
Читайте также:
Зеленский назвал самое сложное направление для ВСУ
Российские военные нашли в схроне ВСУ готовые к применению химвещества
Стало известно, что боевиков ВСУ готовят к применению химоружия западного производства
Никита Кротов