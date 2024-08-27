Стало известно, что боевиков ВСУ готовят к применению химоружия западного производства

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Военных Вооруженных сил Украины готовят к применению западных химбоеприпасов. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет РИА Новости.
«По оперативным сведениям, осуществляется подготовка военнослужащих ВСУ к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства», — сказал он.
Кириллов отметил, что обратив внимание на трофейные документы, которые были найдены на покинутых украинских позициях, можно увидеть, что это методическое руководство по обращению с артиллерийскими боеприпасами, содержащими химические вещества.
Ранее сообщалось, что украинские войска применили химическое оружие при атаке на Курскую область. Отмечается, что они выпустили специальные снаряды, в составе которых были отравляющие вещества.
До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов говорил, что украинские войска применяли отравляющие химические вещества, которые могли быть произведены только в США.
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Дарья Осипова