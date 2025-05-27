SHOT: Взрывы прогремели над городами Новомосковск и Узловая Тульской области

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Над городами Новомосковск и Узловая Тульской области прогремели взрывы. Предположительно, они связаны с работой систем ПВО против беспилотников ВСУ. Об этом сообщили местные жители Telegram-каналу SHOT.
По словам очевидцев, в небе над Новомосковском (32 км от Тулы) было слышно не менее пяти взрывов, а над городом Узловая — ещё два. Жители также наблюдали вспышки в небе. Раздавались громкие звуки, характерные для перехвата целей.
На данный момент официальной информации о жертвах, разрушениях или атаке ВСУ нет.
Параллельно стало известно, что в аэропорту Калуги (Грабцево) введен план «Ковёр», временно приостановивший прием и отправку рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
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На данный момент официальной информации о жертвах, разрушениях или атаке ВСУ нет.
Параллельно стало известно, что в аэропорту Калуги (Грабцево) введен план «Ковёр», временно приостановивший прием и отправку рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
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Мария Моисеева