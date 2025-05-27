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SHOT: Взрывы прогремели над городами Новомосковск и Узловая Тульской области

Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

Над городами Новомосковск и Узловая Тульской области прогремели взрывы. Предположительно, они связаны с работой систем ПВО против беспилотников ВСУ. Об этом сообщили местные жители Telegram-каналу SHOT.
По словам очевидцев, в небе над Новомосковском (32 км от Тулы) было слышно не менее пяти взрывов, а над городом Узловая — ещё два. Жители также наблюдали вспышки в небе. Раздавались громкие звуки, характерные для перехвата целей.

На данный момент официальной информации о жертвах, разрушениях или атаке ВСУ нет.

Параллельно стало известно, что в аэропорту Калуги (Грабцево) введен план «Ковёр», временно приостановивший прием и отправку рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

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«Надеюсь, не подрались как Макроны»: Захарова пошутила после спорного заявления Мерца о поставках оружия Украине
Захарова подшутила над заявлениями властей ФРГ о дальнобойном оружии для Украины
27 мая 2025, 02:01

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на противоречивые заявления немецких политиков о поставках дальнобойного оружия Украине.
Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что ФРГ, США, Великобритания и Франция сняли ограничения по дальности для военной помощи Киеву, разрешив удары по территории РФ.

Однако вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль (СДПГ) опроверг это высказывание, подчеркнув, что позиция Берлина не менялась.

«Да отберите у них наконец «ложечку для сахара» и «салфетку»! Надеюсь, хоть эти двое не подрались как Макроны», — написала в ответ на такую «неопределенность» немцев Захарова.
В своем сообщении в Telegram-канале Захарова «сделала отсылку», на неловкую ситуацию, в которой 26 мая оказался президент Франции Эммануэль Макрон. Глава государства получил пощёчину от своей супруги Брижит во время визита во Вьетнам — и журналисты даже смогли заснять всю сцену на видео.

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#рф
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Хинштейн выразил соболезнования дочери пенсионера Григорьева, жестоко убитого ВСУ в Курской области
Хинштейн позвонил дочке убитого ВСУ курянина Григорьева и выразил соболезнования
27 мая 2025, 00:21

Фото: iStock/N-sky

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования дочери пенсионера Александра Григорьева, тело которого с огнестрельными ранениями обнаружили военные при зачистке села Гоголевка Суджанского района. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Ранее дочка погибшего Александра Гусарова рассказала, что узнала о смерти отца от российских военных, которые зачищали Гоголевку от ВСУ. Всех выживших тогда эвакуировали из села — Александра Степановича среди них не было.

Пожилой мужчина стал жертвой украинских военных, которые в августе 2024 года издевались над ним, используя нацистскую символику и имитируя немецкий акцент.

«Созвонился сегодня с дочерью Александра Степановича, выразил самые искренние соболезнования от лица каждого курянина — те кадры никого не могут оставить равнодушными. (...) Бессмысленная, звериная жестокость!», — сообщил Хинштейн.
Врио губернатора заверил, что трагедия не останется без ответа.

Предположительно, смерть пенсионера наступила в марте. Прах Григорьева уже кремирован и будет захоронен на его родине в Донбассе.

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Водолацкий: РФ применит другое оружие в случае поставок дальнобойных ракет Киеву

Российские силы ПВО сбили ещё 21 дрон ВСУ
#трагедия
#смерть
#военные
#наказание
#мужчина
#соболезнования
#telegram
#служба
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Водолацкий: РФ применит другое оружие в случае поставок дальнобойных ракет Киеву
26 мая 2025, 21:39

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

У России есть «другое» оружие, если Киеву поставят дальнобойные ракеты, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Его слова приводит РИА Новости.
«Значит, мы будем применять уже другое оружие для того, чтобы максимально не допустить обстрелов наших городов», — сказал парламентарий.
Таким образом политик прокомментировал заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца о том, что ФРГ вслед за США, Францией и Великобританией сняла все ограничения на дальность оружия, поставляемого ВСУ.

Водолацкий добавил, что, если эта информация подтвердится на практике, значит, российской стороне необходимо максимально обеспечить безопасность своей территории.

После начала спецоперации на Украине коллективный Запад стал активно помогать Киеву финансами и вооружением.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
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«Классная встреча» с Артуром Орловым прошла в Подмосковье
26 мая 2025, 20:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

«Классная встреча» с Героем России, участником президентской программы «Время героев», председателем Правления «Движения Первых» Артуром Орловым прошла в подмосковных Мытищах на базе Российского университета кооперации. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Ребята принимают активное участие в жизни региона, организовывают интересные мероприятия, проводят патриотические акции, поддерживают участников СВО в рамках региональной акции «Доброе дело». Очень важно помогать и поддерживать ребят, привлекать еще больше активистов в общественно полезную деятельность», — сказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
По ее словам, в настоящее время «Движение Первых» насчитывает свыше 416 тысяч участников, работу ведут 1022 отделения, кроме того, открыты 50 местных отделений, включая те, которые на базе всех молодежных центров.

На встрече обсуждалось ведение соцсетей для привлечения еще большего числа активистов, поиск своего призвания, организация масштабных мероприятий и прочие темы.

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#мир
#россия
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#московская область
#дети
#патриотизм
#сво
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«Стала другой личностью»: Пугачева отвернулась от семьи из-за Галкина*
Певица Пугачева отвернулась от семьи из-за юмориста Галкина*
26 мая 2025, 18:28

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: Instagram**/alla_orfey)

Покинувшая Родину Алла Пугачева отвернулась от семьи из-за своего мужа-иноагента Максима Галкина*, пишет aif.ru со ссылкой на мать внучатой племянницы певицы Гузель. Бьюти-обозреватели отмечают, что Галкин* давно стал авторитетом для исполнительницы хита «Позови меня с собой».
После событий февраля 2022 года Алла Борисовна уехала в Израиль следом за экс-ведущим программы «Кто хочет стать миллионером», а затем стало известно, что именно Галкин* приложил руку к тому, чтобы она не общалась с экс-супругом Филиппом Киркоровым.

«Я уверен, да я и знаю, мне просто общие друзья сказали, что это все сделано его руками», — говорил поп-король российской эстрады.

Но влияние Галкина* продолжилось. По словам Гузель Пугачевой, инициатором разрыва отношений примадонны с близкими стал именно юморист.

«Она стала совершенно другой личностью, когда на ее дороге появился Максим Галкин*. До этого Влад (племянник Пугачевой) спокойно заходил в гости вместе с отцом, Алла тоже могла прийти. Дело не в деньгах даже, мы не просили. Сейчас же и уже очень давно она вообще на родственников не реагирует», — поделилась собеседница.
Она добавила, что Алла Борисовна всегда помогала сыну своего брата Евгения, купила жилье и спасла от зависимости. Внучатую племянницу певицы зовут Алла. Девочка родилась в 2020-м.

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*Признан иноагентом в РФ

**Запрещен в РФ
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